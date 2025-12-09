El ejercicio del escorpión: el truco para ganar fuerza, flexibilidad y mejorar la postura que potencia la tradicional plancha

Sus adeptos aseguran que, al practicarlo, no solo se aumenta la fuerza, sino también la propiocepción (la capacidad del cerebro de saber la posición exacta de las partes del cuerpo en todo momento) y, crucialmente, la postura. El Dr. Kweitel explicó que "sin duda es un movimiento coordinado que ayuda a aliviar la tensión en la cadena anterior −flexores de cadera, abdominales y pectorales− y posterior del cuerpo −extensores de cadera y zona lumbar−“. Esto es vital, ya que la tensión en estos grupos musculares clave puede llevar a una disminución del rendimiento o a dolor.