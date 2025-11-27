Secciones
¿Poco tiempo? Cuatro ejercicios para quemar grasa y ganar fuerza en 20 minutos

Este entrenamiento tiene una ventaja clave: puede hacerse en casa o en cualquier espacio reducido, ya que solo requiere un par de mancuernas.

27 Noviembre 2025

La actividad física es un pilar fundamental de un estilo de vida saludable, junto con el descanso adecuado y una alimentación equilibrada. Sin embargo, muchas personas, aun con la intención de ejercitarse, encuentran que sus compromisos diarios les dejan muy poco tiempo libre. Frente a ese desafío, una alternativa eficaz es una rutina de solo 20 minutos que permite quemar grasa y ganar fuerza, sin necesidad de ir al gimnasio.

Este entrenamiento tiene una ventaja clave: puede hacerse en casa o en cualquier espacio reducido, ya que solo requiere un par de mancuernas. Además, si se realiza con buena técnica y se repite dos o tres veces por semana, promete resultados visibles en pocas semanas.

La propuesta es ideal tanto para quienes dejaron el gimnasio por falta de tiempo y buscan mantenerse activos, como para quienes saben que los entrenamientos largos no encajan en su día a día y prefieren opciones más simples y prácticas.

Cómo es la rutina de 20 minutos para quemar grasa y ganar fuerza

La dinámica es sencilla: en 20 minutos se pueden activar grandes grupos musculares, mejorar la resistencia y favorecer la pérdida de grasa. El entrenamiento se basa en solo cuatro ejercicios, que deben ejecutarse a máxima intensidad hasta que no se puedan repetir con buena técnica. En ese momento, se pasa al siguiente movimiento, y así sucesivamente, hasta reiniciar el circuito o completar el tiempo total.

1. Peso muerto: con una mancuerna en cada mano, pararse con las piernas separadas al ancho de los hombros. Inclinarse hacia adelante con la espalda recta y llevar la cadera hacia atrás, de forma que las mancuernas bajen hacia el piso, siempre pegadas al cuerpo. Luego, volver a la posición inicial lentamente.

2. Zancada hacia atrás: desde la posición de pie, llevar la pierna derecha hacia atrás y descender el tronco hasta que ambas piernas queden flexionadas en 90 grados, con la rodilla trasera casi tocando el suelo. Regresar a la posición inicial y repetir el movimiento con la pierna izquierda.

3. Dominadas deslizantes: acostarse boca abajo sobre una toalla, con las rodillas dobladas y los pies cruzados en el aire. Apoyar las palmas en el suelo por delante de la cabeza y arrastrar el cuerpo hacia adelante haciendo fuerza con los brazos, hasta que la cabeza supere la línea de las manos. Luego, empujar para volver al punto de partida y repetir.

4. Press banca con mancuerna: en casa, se puede realizar acostándose en un banco o sobre dos sillas, asegurando que los pies queden bien apoyados en el suelo. Tomar las mancuernas con las palmas hacia el frente y los codos formando un ángulo de 45 grados respecto del cuerpo. Bajar las mancuernas hasta la altura del pecho, empujar hacia arriba hasta estirar los brazos y repetir.

