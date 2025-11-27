¿Poco tiempo? Cuatro ejercicios para quemar grasa y ganar fuerza en 20 minutos

La actividad física es un pilar fundamental de un estilo de vida saludable, junto con el descanso adecuado y una alimentación equilibrada. Sin embargo, muchas personas, aun con la intención de ejercitarse, encuentran que sus compromisos diarios les dejan muy poco tiempo libre. Frente a ese desafío, una alternativa eficaz es una rutina de solo 20 minutos que permite quemar grasa y ganar fuerza, sin necesidad de ir al gimnasio.