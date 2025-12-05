El infalible truco para ganar la lotería, según la Inteligencia Artificial

Consejos para aumentar tus chances de ganar

De todos modos, ChatGPT ofreció una lista de algunas "formas de optimizar tu dinero y maximizar las chances relativas, sin caer en mitos", que además son los "únicos consejos que tienen base matemática". Desde el punto de vista estadístico, aclara la IA, que no es posible predecir los resultados de la lotería; pero sí hay estrategias que permiten optimizar cómo se juega y, en algunos casos, aumentar las chances relativas sin caer en mitos.