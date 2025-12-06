Chau insomnio: el ejercicio que recomiendan los expertos para conciliar el sueño más rápido

Conciliar el sueño puede convertirse en un desafío cuando el estrés, la ansiedad o las rutinas cambiantes interfieren en el descanso. Frente a este problema cada vez más frecuente, especialistas en sueño y médicos del ámbito clínico destacan un ejercicio simple que ayuda a relajar el cuerpo y la mente en pocos minutos.
Según los expertos, esta técnica no requiere equipamiento, puede realizarse en cualquier momento del día y demuestra una eficacia notable para quienes sufren insomnio ocasional o dificultades para dormirse rápido. Su popularidad creció en los últimos meses gracias a estudios que avalan su efecto calmante y a testimonios que aseguran resultados inmediatos.
El ejercicio que recomiendan los expertos para conciliar el sueño más rápido
Investigadores de la Harbin Sport University analizaron datos de más de 2.500 personas con trastornos del sueño en diferentes países y edades. Revisaron 30 ensayos clínicos aleatorizados, compararon rutinas aeróbicas, ejercicios de fuerza, caminatas, prácticas orientales y entrenamientos mixtos. Pero una disciplina destacó de manera contundente.
Los científicos descubrieron que el yoga de alta intensidad, realizado dos veces por semana y en sesiones inferiores a 30 minutos, produjo la mayor mejora en el descanso nocturno. La consistencia de los resultados, independientemente del grupo etario o nivel físico, llamó la atención de los autores.
¿Por qué este tipo de ejercicio es mejor que caminar o hacer fuerza?
El análisis contrastó esta práctica con otras actividades muy recomendadas, como caminar, que quedó en segundo lugar, y los ejercicios de resistencia, cuyos beneficios se observaron recién después de ocho a diez semanas.Sin embargo, la eficacia del yoga intenso fue más veloz y profunda.
Los investigadores proponen varias razones:
- La regulación de la respiración podría activar el sistema nervioso parasimpático, clave para relajar el cuerpo antes de dormir.
- Algunos estilos de yoga influyen en la actividad cerebral, favoreciendo fases de sueño más restauradoras.
- La combinación entre movimiento, control postural y relajación genera un impacto que otras disciplinas no logran replicar con la misma intensidad.