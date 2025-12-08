Hervir vinagre con laurel: el truco casero que limpia hasta los rincones más difíciles

Cómo preparar y precauciones a tomar

La mezcla perfecta se puede preparar con una taza de agua, una de vinagre y tres o cuatro hojas de laurel. Diez minutos de hervor son más que suficientes. A continuación, se apaga el fuego, se deja reposar y listo. Si se usa el líquido para limpiar, conviene esperar a que se enfríe un poco antes de pasar el paño. El resultado suele ser un brillo natural y un olor agradable que dura más de lo que uno esperaría.