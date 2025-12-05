Secciones
SociedadSalud

Estos son los tres alimentos clave para ganar masa muscular después de los 50 años

Con el paso de los años, la proteína se vuelve uno de los nutrientes más importantes.

Proteínas clave para la masa muscular. Proteínas clave para la masa muscular. Fuente: Healthline
Hace 2 Hs

Envejecer de manera saludable requiere de un nutriente clave: la proteína. Aunque los años pasan y el deterioro progresivo es inevitable, las elecciones de estilo de vida son clave para definir la calidad de los años que se viven y las decisiones que se toman después de los 50 años se vuelven más cruciales que las de otra edad, por lo que si queremos vivir mejor debemos controlar los factores como la dieta y el ejercicio, y en especial el consumo de proteínas

Tres sabores de helados naturales frutales, ricos en proteína y sin azúcar

Tres sabores de helados naturales frutales, ricos en proteína y sin azúcar

Aunque encontrar una dieta equilibrada que incorpore todos los nutrientes es la recomendación de cualquier especialista, hay uno que después de los 50 años es fundamental incorporar y esa es la proteína. Con los años, las necesidades de consumir este compuesto aumenta, permitiendo mantener los músculos, la fuerza y la función general.

¿Por qué es necesario consumir proteína a los 50 años?

Después de los 30 años, tanto hombres como mujeres comienzan a experimentar una pérdida involuntaria de masa muscular (aproximadamente del 3 al 5 % de la masa magra por década), denominada sarcopenia, según explicó a Eating Well Nikki Ternay, CPT, coach de salud y fitness. Sin embargo, en el caso de las mujeres, los cambios en los niveles de estrógeno durante la perimenopausia y la menopausia pueden acelerar este proceso, especialmente al llegar a los 50. Desarrollar músculo después de los 50 requiere un esfuerzo concertado, pero una cosa es segura: tu yo del futuro nunca se arrepentirá.

Los alimentos clave para ganar masa muscular

Para satisfacer las necesidades de proteínas después de los 50 años, es fundamental incluir algunos alimentos clave. Desde Infobae compartieron una lista de las tres comidas ricas en proteínas que definitivamente deberían encontrar su lugar en su plato.

Yogur

Este alimento figura entre las alternativas preferidas para incorporar proteínas de calidad en la dieta. Este alimentofue objeto de estudio del científico Stamen Grigorov, cuyo trabajo permitió entender su proceso de fermentación. Posteriormente, el investigador Ilya Metchnikoff vinculó su consumo con efectos favorables para la salud. La nutricionista Milagros Sympson señala que aporta proteínas con un alto contenido de leucina, además de calcio, vitaminas del grupo B y minerales esenciales. Según la experta, 100 gramos de yogur natural contienen aproximadamente cuatro gramos de proteína. Su capacidad para prolongar la sensación de saciedad lo posiciona como una opción adecuada para regular el apetito.

Microalgas

Las microalgas ganan visibilidad en el debate sobre fuentes sostenibles de proteínas. Estos microorganismos pueden concentrar hasta un 70% de proteínas en su peso seco, dependiendo de la especie. El gastroenterólogo Facundo Pereyra indica que variedades como la Spirulina ofrecen proteínas completas equiparables a las de origen animal. También aportan omega-3, un nutriente relevante para la función cognitiva y visual, áreas susceptibles de declive con el envejecimiento. Además, los polifenoles presentes en las microalgas podrían contribuir a la salud digestiva debido a su efecto prebiótico.

Huevos

El huevo se consolida como una fuente clave y asequible de proteína. Aporta cerca de seis gramos de proteína y 70 calorías por unidad, junto con vitamina B12, riboflavina y vitamina D. La investigadora Bethany Doerfler, citada por The New York Times, resalta su alto contenido proteico en relación con el bajo aporte calórico. Por su parte, la nutricionista Sapna Batheja informa que contiene los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y no puede producir por sí mismo. Por su bajo costo y versatilidad, el huevo se presenta como un recurso eficaz para mantener la masa muscular después de los 50 años.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estos tres alimentos son más saludables congelados que frescos, según una nutricionista

Estos tres alimentos son más saludables congelados que frescos, según una nutricionista

Estas son las mejores proteínas listas para usar: las comidas que te salvan la semana y el bolsillo

Estas son las mejores proteínas listas para usar: las comidas que te salvan la semana y el bolsillo

¿Dónde deberías invertir para ganar en dólares sin necesidad de comprarlos?

¿Dónde deberías invertir para ganar en dólares sin necesidad de comprarlos?

La carrera que dura dos años y tiene sueldos de más de U$S 3.000

La carrera que dura dos años y tiene sueldos de más de U$S 3.000

Lo más popular
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
1

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
2

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
3

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
4

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad
5

Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

¿Qué dicen los estudios psicológicos sobre las personas que no se maquillan?
6

¿Qué dicen los estudios psicológicos sobre las personas que no se maquillan?

Más Noticias
¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

¿Qué dicen los estudios psicológicos sobre las personas que no se maquillan?

¿Qué dicen los estudios psicológicos sobre las personas que no se maquillan?

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

¿A qué hora de Argentina será el sorteo del Mundial 2026?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Sancor Seguros refuerza su presencia en Tucumán con una nueva sede en el centro de la ciudad

Sancor Seguros refuerza su presencia en Tucumán con una nueva sede en el centro de la ciudad

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Comentarios