Estos son los tres alimentos clave para ganar masa muscular después de los 50 años

Envejecer de manera saludable requiere de un nutriente clave: la proteína. Aunque los años pasan y el deterioro progresivo es inevitable, las elecciones de estilo de vida son clave para definir la calidad de los años que se viven y las decisiones que se toman después de los 50 años se vuelven más cruciales que las de otra edad, por lo que si queremos vivir mejor debemos controlar los factores como la dieta y el ejercicio, y en especial el consumo de proteínas.