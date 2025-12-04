Secciones
La Legislatura sancionó el Presupuesto 2026 por amplia mayoría

La votación se realizó por signos y solo seis opositores rechazaron la iniciativa en general. Se proyecta que casi $5 billones demandará el funcionamiento de todo el Estado el año próximo.

APOYO. La propuesta que giró por el Poder Ejecutivo se aprobó por mayoría mediante votación por signos.
Hace 1 Hs

Con un importante respaldo en general, la Legislatura sancionó esta mañana el Presupuesto 2026, que prevé erogaciones por casi $5 billones para el funcionamiento de todo el Estado. Luego de casi dos horas y media de debate, la propuesta que giró por el Poder Ejecutivo se aprobó por mayoría mediante votación por signos. El oficialismo puso énfasis en que lo que se aprobó es el programa político de la gestión de Osvaldo Jaldo. “Los números son consecuencia de la política”, remarcó Roque Tobías Álvarez, presidente del bloque Justicialista.

Aunque hubo duros cuestionamientos de parte de la oposición respecto a la distribución de las partidas y que no se expongan los montos que se girarán para las comunas rurales, entre otros, solo seis legisladores hicieron constar su voto negativo sobre el dictamen: Silvia Elías de Pérez, José Cano, Manuel Courel, Raquel Nievas, José Macome y José Seleme. Otros opositores, en tanto, acompañaron en general, pero dejaron su constancia negativa sobre numerosos artículos en los que se delegan facultades legislativas a la Casa de Gobierno. El debate estuvo conducido por el presidente de la Cámara, el vicegobernador Miguel Acevedo.

De acuerdo con un resumen que elaboró la comisión de Hacienda y Presupuesto que preside Carlos Gallia con los principales lineamientos, el PE demandará $4,64 billones y $ $337.495 millones para todas las dependencias del Poder Judicial. El titular de Cámara dijo días atrás que el presupuesto del Poder Legislativo será del 3,69% del total, cálculo que arroja fondos por $183.820 millones.

Según ese informe, hay algunos organismos que -porcentualmente- serían más favorecidos que en 2025 y otros que no. Por ejemplo, se consignó que el Poder Judicial demandará el 4,48% ($223.412 millones) en 2026, cuando para el año en curso se le había fijado el 5,33%. También sufrirían reducciones: el Ministerio Público Fiscal, con el 1,05% ($52.508 millones) en vez del 1,17%; el Ministerio Pupilar y de la Defensa, con el 1,24% del total $61. 575 millones) contra el 1,42% para 2025; Desarrollo Social, con el 4,44% ($21.341 millones), en vez del 5,48%; el Instituto Provincial de la Vivienda, con el 1,36% ($67.680 millones), contra el 3,26%; y el Poder Legislativo, con el 3,69% (unos $183.820 millones), en vez del 3,94%.

Entre los organismo que porcentualmente serían más favorecidos están: Interior, con el 1,98% ($98.473 millones) contra el 1,16%; Economía y Producción, con el 3,16% ($157.246 millones), en vez del 2,27%; Gobierno y Justicia, con el 0,93% ($46.218 millones), contra el 0,75%; y el Siprosa, con el 17,42% ($867.757 millones), contra el 15,94% que se fijó para 2025.

