La Legislatura sancionó el Presupuesto 2026 por amplia mayoría

Según ese informe, hay algunos organismos que -porcentualmente- serían más favorecidos que en 2025 y otros que no. Por ejemplo, se consignó que el Poder Judicial demandará el 4,48% ($223.412 millones) en 2026, cuando para el año en curso se le había fijado el 5,33%. También sufrirían reducciones: el Ministerio Público Fiscal, con el 1,05% ($52.508 millones) en vez del 1,17%; el Ministerio Pupilar y de la Defensa, con el 1,24% del total $61. 575 millones) contra el 1,42% para 2025; Desarrollo Social, con el 4,44% ($21.341 millones), en vez del 5,48%; el Instituto Provincial de la Vivienda, con el 1,36% ($67.680 millones), contra el 3,26%; y el Poder Legislativo, con el 3,69% (unos $183.820 millones), en vez del 3,94%.