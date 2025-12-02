Dimes y diretes: Jaldo se reunió con Acevedo y y con Mansilla por el presupuesto

El gobernador Osvaldo Jaldo estuvo el lunes por la mañana con el vicegobernador Miguel Acevedo y con el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla. El encuentro formó parte de la agenda de coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Cámara provincial, con eje en las próximas sesiones y en los temas que ingresaron en el tramo final del año legislativo. “Como siempre, priorizamos el diálogo y la planificación conjunta. Compartí con las autoridades legislativas las gestiones realizadas en Buenos Aires durante los últimos días, en encuentros con otros gobernadores. Ratificamos, una vez más, que todas nuestras acciones están guiadas por un principio irrenunciable: defender los intereses de Tucumán y de cada ciudadano y ciudadana de nuestra provincia”, explicó Jaldo a través de sus redes oficiales. Y enfatizó que se cerró la reunión “reafirmando un compromiso compartido: seguir trabajando codo a codo entre el Ejecutivo y la Legislatura, ordenando prioridades y garantizando que cada decisión fortalezca la presencia del Estado, cuide a nuestra gente y proyecte el desarrollo de Tucumán hacia el 2026 y los años por venir”.