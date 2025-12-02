Dimes y diretes: Jaldo se reunió con Acevedo y y con Mansilla por el presupuesto

El gobernador Osvaldo Jaldo estuvo el lunes por la mañana con el vicegobernador Miguel Acevedo y con el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla. El encuentro formó parte de la agenda de coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Cámara provincial, con eje en las próximas sesiones y en los temas que ingresaron en el tramo final del año legislativo. “Como siempre, priorizamos el diálogo y la planificación conjunta. Compartí con las autoridades legislativas las gestiones realizadas en Buenos Aires durante los últimos días, en encuentros con otros gobernadores. Ratificamos, una vez más, que todas nuestras acciones están guiadas por un principio irrenunciable: defender los intereses de Tucumán y de cada ciudadano y ciudadana de nuestra provincia”, explicó Jaldo a través de sus redes oficiales. Y enfatizó que se cerró la reunión “reafirmando un compromiso compartido: seguir trabajando codo a codo entre el Ejecutivo y la Legislatura, ordenando prioridades y garantizando que cada decisión fortalezca la presencia del Estado, cuide a nuestra gente y proyecte el desarrollo de Tucumán hacia el 2026 y los años por venir”.
Encuentro con el líder del PJS.- El gobernador Osvaldo Jaldo tuvo una agenda cargada de reuniones con otras autoridades y con referentes políticos de la Capital y del interior. En primer turno, el titular del Poder Ejecutivo recibió en su despacho al ex intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, líder del PJS y esposo de la senadora nacional Beatriz Ávila. Si bien el ex jefe municipal había apoyado el armado del tranqueño en las elecciones nacionales del 26 de octubre, el encuentro no dejó de generar comentarios y especulaciones en los pasillos de la Casa de Gobierno. ¿Puede llegar a haber lugar para el partido que lidera Alfaro en algún espacio de la gestión?
Junto a una representante en el Senado.- La agenda de Jaldo incluyó una charla con la senadora nacional Sandra Mendoza, compañera del ex gobernador Juan Manzur en la Cámara alta. La esposa del ex intendente de Famaillá, José “Mellizo” Orellana, remarcó que hay varios temas a tratar en conjunto “desde el Congreso de la Nación con la Provincia”. Y, según detalló, uno de los objetivos de la visita fue conocer sobre las necesidades actuales del Gobierno. “Vine a interiorizarme sobre qué es lo que necesita la provincia, en qué podemos ayudar, colaborar. El gobernador cuenta conmigo para trabajar juntos, dándole también las herramientas que se necesitan”, anticipó la dirigente peronista. Jaldo valoró el encuentro, y anticipó que “seguiremos trabajando de manera conjunta para que Tucumán cuente con las herramientas que necesita y mantenga una voz activa en la agenda federal”. “Analizamos los principales temas que se debatirán a nivel nacional y coincidimos en la necesidad de que las decisiones que se tomen contemplen las realidades de todas las provincias”, aseguró el gobernador en su cuenta de “X”.