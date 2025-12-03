Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Los legisladores bajarán mañana al recinto para debatir el Presupuesto 2026, el cual prevé gastos por casi $5 billones y un superávit fiscal de $708 millones. La iniciativa, que será tratada con la prórroga de numerosas emergencias vigentes, llegará con dictámenes de mayoría y de minoría, con reproches de la oposición por la facultades delegadas al Poder Ejecutivo (PE) y sin un artículo sensible removido por el oficialismo.
La comisión de Hacienda y Presupuesto que preside Carlos Gallia (Justicialista) dictaminó el pasado jueves la propuesta girada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, y el ministro de Economía, Daniel Abad. La resolución tiene modificaciones respecto a la propuesta original, según pudo saber este diario. Lo principal es que se quitó el artículo que disponía que las transferencias mensuales de fondos para el Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal estén atadas al comportamiento de la recaudación, nacional y provincial, en un contexto recesivo.
Se mantuvo, en tanto, el artículo que apreció el año pasado por primera vez para que los excedentes financieros se incorporen al ejercicio siguiente.
Por otra parte, se conoció que hubo un dictamen de minoría fue presentado por el único legislador opositor en el comité, Claudio Viña (Compromiso Tucumán). Dicha resolución propone remover una decena de apartados de la propuesta oficialista para quitar principalmente facultades al PE, como: modificar el presupuesto sin autorización de la Cámara; incrementar el presupuesto de diferentes organismos con aportes no reintegrables del Tesoro Provincial; y tomar préstamos por U$S250 millones sin permiso de la Legislatura. Además se elimina la suspensión de aplicación de la Ley de Administración Financiera respecto a presupuestos y gastos de las 93 comunas, entre otros.
Parlamentarios opositores, como Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) y Manuel Courel (Cambia Tucumán), se quejaron de que el proyecto llega a la Cámara como un libro cerrado y que se ocultan números de la hacienda pública, como los fondos se giran para las comunas.
Sumas y restas
A diferencia de años anteriores, es reducido el desagregado que envía la Casa de Gobierno a la Legislatura para explicar cómo se ejecutaría el presupuesto. Parte de lo que se comparte es un resumen realizado por la presidencia de la comisión. De acuerdo con esa información, hay algunos organismos que -porcentualmente- fueron más favorecidos que el año pasado y otros que no. Por ejemplo, se consignó que el Poder Judicial demandará el 4,48% ($223.412 millones) en 2026, cuando para el año en curso se le había fijado el 5,33%. También sufrieron reducciones: el Ministerio Público Fiscal, con el 1,05% ($52.508 millones) en vez del 1,17%; el Ministerio Pupilar y de la Defensa, con el 1,24% del total $61. 575 millones) contra el 1,42% para 2025; Desarrollo Social, con el 4,44% ($21.341 millones), en vez del 5,48%; el Instituto Provincial de la Vivienda, con el 1,36% ($67.680 millones), contra el 3,26%; y el Poder Legislativo, con el 3,69% (unos $183.820 millones), en vez del 3,94%.
Entre los organismo que porcentualmente serán favorecidos están: Interior, con el 1,98% ($98.473 millones) contra el 1,16%; Economía y Producción, con el 3,16% ($157.246 millones), en vez del 2,27%; Gobierno y Justicia, con el 0,93% ($46.218 millones), contra el 0,75%; y el Siprosa, con el 17,42% ($867.757 millones), contra el 15,94% que se fijó para 2025.