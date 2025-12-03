Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Sumas y restas

A diferencia de años anteriores, es reducido el desagregado que envía la Casa de Gobierno a la Legislatura para explicar cómo se ejecutaría el presupuesto. Parte de lo que se comparte es un resumen realizado por la presidencia de la comisión. De acuerdo con esa información, hay algunos organismos que -porcentualmente- fueron más favorecidos que el año pasado y otros que no. Por ejemplo, se consignó que el Poder Judicial demandará el 4,48% ($223.412 millones) en 2026, cuando para el año en curso se le había fijado el 5,33%. También sufrieron reducciones: el Ministerio Público Fiscal, con el 1,05% ($52.508 millones) en vez del 1,17%; el Ministerio Pupilar y de la Defensa, con el 1,24% del total $61. 575 millones) contra el 1,42% para 2025; Desarrollo Social, con el 4,44% ($21.341 millones), en vez del 5,48%; el Instituto Provincial de la Vivienda, con el 1,36% ($67.680 millones), contra el 3,26%; y el Poder Legislativo, con el 3,69% (unos $183.820 millones), en vez del 3,94%.