Presupuesto 2026 para San Miguel de Tucumán: se citará a funcionarios

El análisis del proyecto de Presupuesto 2026 para San Miguel de Tucumán mantiene su ritmo en el Concejo Deliberante. La comisión de Hacienda, que preside el edil Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) proyecta una semana más de estudio para luego, el martes 9, citar a funcionarios del Ejecutivo municipal para que expongan el cálculo de gastos por $349.000 millones para la Capital.
En la reunión de estudio del proyecto de esta semana, el oficialista habló de los avances. “Venimos trabajando con los concejales viendo anexo por anexo, hoy terminamos el 13. Nos queda una semana más y el próximo lunes nos volvemos a reunir, cuando creemos que vamos a culminar con toda la evaluación y el análisis interno de la comisión”, señaló.
Resolver dudas
A su vez, Vargas Aignasse dispuso que el martes 9 sería la fecha en la que se convocaría a miembros del gabinete de la intendenta, Rossana Chahla, para resolver dudas con respecto a la suma de gastos y erogaciones. “Ahí ellos nos van a dar la exposición del Presupuesto, y con posterioridad, los concejales miembros o no miembros de la comisión podrán hacer preguntas junto con el cuerpo de taquígrafos”, dijo.
Según analizó el concejal, el proyecto de Presupuesto 2026 podría llegar al recinto cerca del 18 de diciembre. “Entrando a la parte final de la evaluación del escrito, creemos que vamos en buen camino para buscar la unanimidad de todos los concejales a la hora de llevarlo a debate”, manifestó.
En tanto, Vargas Aignasse se refirió a la novedad incluida en el cálculo de gastos para el año próximo: el Presupuesto Participativo. “Va a llegar con un anexo, (los montos) están incluidos dentro de Servicios Públicos y Obras Públicas por un monto total de $8.700 millones, que es el 2,5% del presupuesto que se votó por los vecinos en estos últimos meses, donde eligieron desde los distintos puntos de la Capital las obras que se van a realizar. Esto formó parte del debate porque en el primer año se destina el 2,5%, en el segundo, el 3,5%, y en el tercero, el 5%”, planteó. Además, agregó: “es uno de los temas que vamos a charlar con los funcionarios del Ejecutivo, dado que es una mecánica nueva que se empezó a aplicar a partir de este año, tras la reglamentación que impuso la intendenta de la Capital”.
Por último, sobre la cuenta de inversión, el concejal aseguró que “está absolutamente prolija y muy bien trabajada en los montos que se fueron ejecutando y el desagregado de esas partidas”.