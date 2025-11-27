Presupuesto 2026 para San Miguel de Tucumán: se citará a funcionarios

En tanto, Vargas Aignasse se refirió a la novedad incluida en el cálculo de gastos para el año próximo: el Presupuesto Participativo. “Va a llegar con un anexo, (los montos) están incluidos dentro de Servicios Públicos y Obras Públicas por un monto total de $8.700 millones, que es el 2,5% del presupuesto que se votó por los vecinos en estos últimos meses, donde eligieron desde los distintos puntos de la Capital las obras que se van a realizar. Esto formó parte del debate porque en el primer año se destina el 2,5%, en el segundo, el 3,5%, y en el tercero, el 5%”, planteó. Además, agregó: “es uno de los temas que vamos a charlar con los funcionarios del Ejecutivo, dado que es una mecánica nueva que se empezó a aplicar a partir de este año, tras la reglamentación que impuso la intendenta de la Capital”.