La Legislatura sesionará el próximo jueves para tratar el Presupuesto 2026

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó una nueva reunión de Labor Parlamentaria en la que se acordó convocar a sesión para el próximo jueves. El encuentro permitió definir el temario que se llevará al recinto, con eje en el análisis del proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026 y las leyes de emergencia remitidas por el Poder Ejecutivo.