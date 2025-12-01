Secciones
Política

La Legislatura sesionará el próximo jueves para tratar el Presupuesto 2026

“Nos limitamos un poco, pero seguimos manejándonos con la austeridad que venimos sosteniendo hasta ahora”, dijo Miguel Acevedo.

La Legislatura sesionará el próximo jueves para tratar el Presupuesto 2026
Hace 4 Hs

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó una nueva reunión de Labor Parlamentaria en la que se acordó convocar a sesión para el próximo jueves. El encuentro permitió definir el temario que se llevará al recinto, con eje en el análisis del proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2026 y las leyes de emergencia remitidas por el Poder Ejecutivo.

Participaron de la reunión el presidente subrogante Sergio Mansilla; el vicepresidente primero Aldo Salomón; el vicepresidente segundo Alfredo Toscano; el secretario legislativo Claudio Pérez; el prosecretario legislativo Alejandro Martínez; y los legisladores Roque Tobías Álvarez, Ricardo Bussi, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Carolina Vargas Aignasse, Claudio Viña, Ernesto Gómez Gómez Rossi, José Macome, Raquel Nieva y José Cano.

Durante la reunión se resolvió incorporar al orden del día la modificación de la Ley N° 7875, que prorroga la emergencia hídrica y social; la extensión de la vigencia de la Ley N° 9057 de emergencia en seguridad pública hasta el 31 de diciembre de 2027; la continuidad de la emergencia eléctrica; y las modificaciones previstas en la Ley N° 8467 (ley impositiva).

Acevedo destacó además que se prevé realizar una sesión alrededor del 18 de diciembre, en la que se abordará la reforma electoral.

Luego del encuentro, Acevedo señaló que “hemos fijado como fecha de la próxima sesión el jueves 4 de diciembre, a las 8:30, donde el tema central va a ser el Presupuesto de la Provincia, junto al tratamiento de varias leyes de emergencia”. Agregó que las comisiones trabajarán para emitir los dictámenes necesarios y garantizar que los proyectos estén en condiciones de ser tratados en el recinto.

El vicegobernador detalló que el Poder Legislativo contará con el 3,69% del total del presupuesto provincial. “Nos limitamos un poco, pero seguimos manejándonos con la austeridad que venimos sosteniendo hasta ahora”, afirmó.

En relación a la reforma electoral, Acevedo destacó que existe un amplio consenso en torno a la reducción del sistema de acoples, la Ley de Paridad de Género, la Ley de Ficha Limpia y un proyecto que habilitará capacitaciones específicas para docentes que actúen como autoridades de mesa, otorgándoles un puntaje adicional.

Sobre la Ley de Ficha Limpia, explicó que “el proyecto del Poder Ejecutivo es el que más consenso tiene hasta ahora”, mientras que, respecto a la Boleta Electrónica, expresó que “es un sistema más oneroso y, en el contexto económico actual, por prudencia, optamos por no ponerlo todavía”.

Por último, Acevedo destacó que las comisiones trabajarán de manera articulada con el fin de alcanzar un dictamen único que permita arribar a la sesión del 18 de diciembre con acuerdos amplios y consolidar un debate ordenado.

Temas José CanoHonorable Legislatura de TucumánRicardo BussiSilvia Elías de PérezSergio MansillaClaudio ViñaJosé MacomeAlfredo Toscano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
2

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
3

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
4

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo
6

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

Más Noticias
Bullrich presentó la reforma del Código Penal: más penas para corrupción y delitos graves

Bullrich presentó la reforma del Código Penal: más penas para corrupción y delitos graves

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

Alperovich seguirá internado en cuidados intensivos por un cuadro de apendicitis

Alperovich seguirá internado en cuidados intensivos por un cuadro de apendicitis

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Operativo Felices Fiestas: “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Operativo "Felices Fiestas": “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro por el plan de despidos

Tensión con los estatales: ATE amenazó con adelantar el paro "por el plan de despidos"

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Comentarios