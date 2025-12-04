Emergencias y cambios impositivos se suman a la sesión legislativa por el Presupuesto

Los proyectos inicialmente extendían las excepciones por un año, pero trascendió que la gran mayoría de los dictámenes se hicieron por dos años para reducir a futuro los discursos críticos de la oposición. Un caso particular en ese sentido sucedió en la comisión de Seguridad y Justicia, donde surgieron tres dictámenes: uno mayoría, en el que se extendió la emergencia por un año (lo firmaron el presidente del comité, Carlos Najar, y José Cano); otro de minoría, por dos años, como pidió el PE (Gerónimo Vargas Aignasse y Alejandro Figueroa); y otro en rechazo total (Ricardo Bussi). En la reunión de bloque se abordó este tema que generó rispideces en la comisión y se acordó que en el recinto se votará el dictamen de minoría.