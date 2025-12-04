Emergencias y cambios impositivos se suman a la sesión legislativa por el Presupuesto

La prórroga de una docena de emergencias y una modificación en el mecanismo en que se determina el Impuesto Automotor (Ley Impositiva 8.467) se sumarán a la sesión legislativa de hoy, que tendrá como plato fuerte el Presupuesto 2026 por casi $5 billones. Se espera un debate áspero, con discursos críticos de parte de la oposición tanto por el modo en que se confeccionó la propuesta de la “ley de leyes” así como de las excepciones que solicita el Poder Ejecutivo (PE) desde hace varias décadas en algunos casos.
Está previsto que el vicegobernador Miguel Acevedo presida el debate que se convocó para las 8.30 y que se transmitirá por el canal de la Legislatura de Tucumán en YouTube. La previsión de gastos para el funcionamiento del Estado que giró el gobernador Osvaldo Jaldo aparece como el primer punto a tratar. Se estima que todos los organismos de la Provincia demandarán unos $4,98 billones (unos 3.366 millones de dólares al cambio oficial) para el año próximo y que habría un superávit fiscal de $708 millones.
De acuerdo con un resumen que elaboró la comisión de Hacienda y Presupuesto que preside Carlos Gallia con los principales lineamientos, el PE demandará $4,64 billones y $ $337.495 millones para todas las dependencias del Poder Judicial. El titular de Cámara dijo días atrás que el presupuesto del Poder Legislativo será del 3,69% del total, cálculo que arroja fondos por $183.820 millones. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, definió la propuesta en general como equilibrada y señaló que se refuerzan partidas como Seguridad, Educación, Salud, Desarrollo Social y Obras Públicas, entre otras.
Contrapuntos
La iniciativa, sin embargo, tiene reparos opositores que ya se formalizaron con un dictamen de minoría que rubricó el legislador Claudio Viña. En la resolución se retiraron facultades que se ceden al PE, como modificar el presupuesto sin autorización de la Cámara; incrementar el presupuesto de diferentes organismos con aportes no reintegrables del Tesoro Provincial; y tomar préstamos por U$S250 millones sin permiso de la Legislatura. Además se elimina la suspensión de aplicación de la Ley de Administración Financiera respecto a presupuestos y gastos de las 93 comunas, entre otros.
En el dictamen de mayoría, a su vez, tiene modificaciones respecto al proyecto que llegó de 25 de Mayo y San Martín. Se quitó un artículo que disponía que las transferencias mensuales de fondos para el Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal estén atadas al comportamiento de la recaudación, nacional y provincial, en un contexto recesivo. Se dejó, en tanto, la disposición de que los excedentes financieros sean incorporados para el ejercicio siguiente. Hasta aquí, sin embargo, ningún organismo informó sí contará con excedentes en el año en curso.
Reunión y diferencias
El bloque Justicialista que preside Roque Tobías Álvarez se reunió ayer con Acevedo para coordinar los lineamientos del debate por el Presupuesto 2026 y la prórroga de una docena de emergencias que están vigentes hace tiempo en la provincia como: la Hídrica y Social (Ley 7.875); la Económica (8.228); la de Seguridad Pública (9.057); la de “vales alimentarios” (7.007); la suspensión del Fondo de Desarrollo del Interior respecto a las Comunas Rurales (7.115); aportes no reintegrables para la SAT (9.062); facultar al Gobierno a suscribir de financiamiento con la Nación (9.207); del sistema eléctrico, transporte y distribución (8.342); y la excepción para que las obras de refacción de edificios escolares sean solo por cotejos de precios (9.466).
Los proyectos inicialmente extendían las excepciones por un año, pero trascendió que la gran mayoría de los dictámenes se hicieron por dos años para reducir a futuro los discursos críticos de la oposición. Un caso particular en ese sentido sucedió en la comisión de Seguridad y Justicia, donde surgieron tres dictámenes: uno mayoría, en el que se extendió la emergencia por un año (lo firmaron el presidente del comité, Carlos Najar, y José Cano); otro de minoría, por dos años, como pidió el PE (Gerónimo Vargas Aignasse y Alejandro Figueroa); y otro en rechazo total (Ricardo Bussi). En la reunión de bloque se abordó este tema que generó rispideces en la comisión y se acordó que en el recinto se votará el dictamen de minoría.
Según confiaron algunos asistentes, en dicho encuentro de los “compañeros” también hubo intercambios sobre las reformas políticas que se acordaron con la Casa de Gobierno y se tratarán el jueves 18 para poner un tope a los acoples, una ley de paridad de género y “Ficha Limpia”. Trascendió que los anuncios no tuvieron una aceptación homogénea y que hay quienes enfatizaron su desacuerdo, pero que hay un compromiso de acompañar -o de no oponerse- cuando se traten dichas reformas junto con otras emergencias que no se incluyeron en la sesión de hoy.
Cambios impositivos
Luego del Presupuesto 2026, en el recinto se abordará una modificación a Ley Impositiva solicitada por el Ejecutivo. Lo que se explicó en el proyecto enviado el mes pasado es que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (Dnrpa) no viene actualizando el valor de los vehículos que la Dirección General de Rentas toma como parámetro para determinar y liquidar el Impuesto a los Automotores y Rodados de Tucumán. Por tal motivo, se estaba perdiendo recaudación.
En ese sentido, lo que se busca es que se pueda considerar como base imponible los valores que surjan de consultas a organismos oficiales o a fuentes de información sobre el mercado automotor tales como los precios de venta publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre otros, a partir de 2026. Dichos valores podrán ser actualizados de manera trimestral.
Parlamentarios opositores discrepaban ayer sobre el impacto impositivo que podría generar estos cambios. Hay quienes estiman que no serían subas muy pronunciadas, pero otros consideraban que se podrían llegar a duplicar los montos.
Una banca por ocupar: Noguera deja de ser parte de la Legislatura tras haber jurado como diputado nacional
El taficeño Javier Noguera juró ayer como diputado nacional por lo que quedó desvinculado de la Legislatura de Tucumán. El artículo 61 de la Constitución provincial reza que “la aceptación por parte de un legislador de un empleo público nacional, provincial o municipal, deja vacante su banca de legislador. La Legislatura podrá otorgar licencia a un legislador para desempeñar un cargo o función en otro Poder del Estado nacional, provincial o municipal, como así también cubrir provisoriamente su banca durante el tiempo que dure su licencia, con el candidato que le suceda en su lista”. Se indicó que la banca será ocupada por Edith Noemí Comolli, quien juraría el 18 de diciembre.
¿Cambio de autoridades?: un radical pidió que se elija una nueva mesa directiva en la Legislatura
Mediante una nota formal, el legislador radical Agustín Romano Norri solicitó al vicegobernador Miguel Acevedo que se proceda a la elección de una nueva Mesa Directiva (presidente subrogante, vicepresidente primero y vice segundo), conforme a lo establecido en el reglamento interno de la Legislatura. Fuentes del oficialismo, sin embargo, dijeron que no se charló ni tienen intenciones efectuar cambio alguno. Actualmente el presidente subrogante es Sergio Mansilla (bloque Justicialista), el vicepresidente primero es Aldo Salomón (Justicialista) y el vice segundo el Alfredo “Freddy” Toscano (Compromiso Tucumán).