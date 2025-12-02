Legislatura de Tucumán: la Comisión de Hacienda y Presupuesto dio dictamen a prórrogas en diversas emergencias económicas

Al finalizar el encuentro, Gallia señaló que el objetivo central fue garantizar continuidad normativa en áreas sensibles de la administración provincial. “Nos reunimos para dictaminar a través de las prórrogas por un año más algunas emergencias que se vencían en este período. Esperamos que nuestros pares acompañen los proyectos y sea una sesión con buen diálogo”, afirmó.