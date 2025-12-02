Legislatura de Tucumán: la Comisión de Hacienda y Presupuesto dio dictamen a prórrogas en diversas emergencias económicas

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura de Tucumán avanzó este martes en el dictamen de un conjunto de proyectos que prorrogan por un año distintas leyes vinculadas a emergencias y al financiamiento provincial.
El cuerpo se reunió por la mañana bajo la presidencia del legislador Carlos Gallia, con la participación de Sara Lazarte, Claudio Viña, Francisco Serra, Hugo Ledesma y Carlos Najar.
Al finalizar el encuentro, Gallia señaló que el objetivo central fue garantizar continuidad normativa en áreas sensibles de la administración provincial. “Nos reunimos para dictaminar a través de las prórrogas por un año más algunas emergencias que se vencían en este período. Esperamos que nuestros pares acompañen los proyectos y sea una sesión con buen diálogo”, afirmó.
Las prórrogas y reformas aprobadas
Durante la reunión, la comisión emitió dictamen favorable a la extensión o modificación de diversas leyes económicas y administrativas. Entre los puntos principales se destacan:
Prórroga de la Ley Nº 7007, que regula los vales alimentarios, hasta el 31 de diciembre del próximo año.
Modificación de la Ley Nº 7115, manteniendo la suspensión de los porcentajes fijados en la planilla de la Ley Nº 6650, vinculada al Fondo de Desarrollo del Interior y a los procedimientos aplicables en comunas rurales.
Extensión de la Ley Nº 8228, que declara la emergencia económica del Estado provincial, municipalidades y comunas rurales.
Modificación de la Ley Nº 9062, referida a los aportes financieros no reintegrables destinados a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAPEM).
Reforma de la Ley Nº 9207, que faculta al Poder Ejecutivo a suscribir convenios de financiamiento con la Nación y actualiza la referencia al ejercicio fiscal vigente.
Prórroga de la condonación de deudas por impuesto inmobiliario y de sellos para las mutuales Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia de Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán y Monteros.
Camino a la sesión
Con la aprobación de los dictámenes, los proyectos quedaron listos para su tratamiento en la próxima sesión legislativa. Desde el oficialismo destacaron que las prórrogas forman parte de una agenda económica clave para la provincia, orientada a asegurar el funcionamiento de programas sociales, fondos de desarrollo y mecanismos de financiamiento en un contexto económico complejo.