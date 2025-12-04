Sesiones extraordinarias: Milei firmará la convocatoria para tratar el Presupuesto y la reforma laboral

El presidente Javier Milei firmará mañana el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. La medida, que se oficializará el próximo martes en el Boletín Oficial, habilitará la actividad parlamentaria desde el 10 hasta el 31 de diciembre. La agenda del Ejecutivo es ambiciosa: aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar dos reformas estructurales, la laboral y la del Código Penal.