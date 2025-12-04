Secciones
Política

Sesiones extraordinarias: Milei firmará la convocatoria para tratar el Presupuesto y la reforma laboral

El decreto se firmará mañana y habilitará al Congreso a sesionar entre el 10 y el 31 de diciembre.

Javier Milei y Karina Milei, en un palco de Diputados. Javier Milei y Karina Milei, en un palco de Diputados.
Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei firmará mañana el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. La medida, que se oficializará el próximo martes en el Boletín Oficial, habilitará la actividad parlamentaria desde el 10 hasta el 31 de diciembre. La agenda del Ejecutivo es ambiciosa: aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar dos reformas estructurales, la laboral y la del Código Penal.

El Gobierno busca capitalizar rápidamente el contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre, que posicionó al oficialismo como primera minoría con 95 bancas. Para ello, la Casa Rosada ya trabaja en un segundo llamado a extraordinarias para el mes de febrero.

La estrategia política

La convocatoria formalizará la intención del Ejecutivo de acelerar su gestión con la nueva composición del Congreso. Desde principios de noviembre, la dupla conformada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, lidera las negociaciones con los gobernadores para asegurar los votos necesarios.

Esta semana concluirá la ronda de reuniones individuales con los mandatarios provinciales que suscribieron el Pacto de Mayo. En Balcarce 50 reina el optimismo respecto a los avales conseguidos, necesarios para tratar leyes sensibles como la modificación de la Ley de Glaciares, cuyo objetivo es ampliar las áreas de explotación minera.

El paquete de leyes

Además del Presupuesto y la reforma penal, el próximo martes se conocería la letra chica del proyecto de reforma laboral, que aún está en etapa de redacción.

En paralelo, el temario de diciembre incluirá un proyecto de "presunción de inocencia fiscal". Según fuentes oficiales, esta iniciativa busca modificar el régimen general, blindar la normativa simplificada de Ganancias, elevar el umbral de fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción tributaria.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaCasa RosadaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJavier MileiManuel AdorniGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El FMI advirtió que cumplir la meta de reservas será un desafío para el gobierno de Milei

El FMI advirtió que cumplir la meta de reservas "será un desafío" para el gobierno de Milei

El dardo de Milei a los críticos: No me contrataron para hacer onanismo de análisis económicos

El dardo de Milei a los críticos: "No me contrataron para hacer onanismo de análisis económicos"

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

Con Milei presente, La Libertad Avanza logró la primera minoría en Diputados

Lo más popular
Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
1

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados
2

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto
3

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital
4

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”
5

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”
6

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Más Noticias
El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Catalán, tras reunirse con Jaldo: “Que haya elecciones con 100 boletas en el cuarto oscuro es una anomalía que no podemos aceptar”

Catalán, tras reunirse con Jaldo: “Que haya elecciones con 100 boletas en el cuarto oscuro es una anomalía que no podemos aceptar”

San Miguel de Tucumán proyecta su ciudad del futuro: “Por primera vez vamos a poder diseñarla, no sólo normarla”

San Miguel de Tucumán proyecta su ciudad del futuro: “Por primera vez vamos a poder diseñarla, no sólo normarla”

Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Regulación de Uber, DiDi y Cabify en la capital: “Lo que se busca es limitar que haya flotillas”

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Comentarios