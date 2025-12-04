Sesiones extraordinarias: Milei firmará la convocatoria para tratar el Presupuesto y la reforma laboral

El presidente Javier Milei firmará mañana el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. La medida, que se oficializará el próximo martes en el Boletín Oficial, habilitará la actividad parlamentaria desde el 10 hasta el 31 de diciembre. La agenda del Ejecutivo es ambiciosa: aprobar el Presupuesto 2026 y sancionar dos reformas estructurales, la laboral y la del Código Penal.
El Gobierno busca capitalizar rápidamente el contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre, que posicionó al oficialismo como primera minoría con 95 bancas. Para ello, la Casa Rosada ya trabaja en un segundo llamado a extraordinarias para el mes de febrero.
La estrategia política
La convocatoria formalizará la intención del Ejecutivo de acelerar su gestión con la nueva composición del Congreso. Desde principios de noviembre, la dupla conformada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, lidera las negociaciones con los gobernadores para asegurar los votos necesarios.
Esta semana concluirá la ronda de reuniones individuales con los mandatarios provinciales que suscribieron el Pacto de Mayo. En Balcarce 50 reina el optimismo respecto a los avales conseguidos, necesarios para tratar leyes sensibles como la modificación de la Ley de Glaciares, cuyo objetivo es ampliar las áreas de explotación minera.
El paquete de leyes
Además del Presupuesto y la reforma penal, el próximo martes se conocería la letra chica del proyecto de reforma laboral, que aún está en etapa de redacción.
En paralelo, el temario de diciembre incluirá un proyecto de "presunción de inocencia fiscal". Según fuentes oficiales, esta iniciativa busca modificar el régimen general, blindar la normativa simplificada de Ganancias, elevar el umbral de fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción tributaria.