El dardo de Milei a los críticos: "No me contrataron para hacer onanismo de análisis económicos"

Además, cuestionó a quienes reclaman una devaluación: “Cada vez que tengan a un Oráculo de Delfos llamando a la devaluación, yo les preguntaría por qué quieren favorecer a un conjunto de delincuentes que no quieren competir para empobrecer a la mayoría de los argentinos”. Y marcó distancia entre teoría y práctica: “Esto no es anarcocapitalismo, es sentido común. Es gente que no separa lo filosófico de lo real”.