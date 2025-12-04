El dardo de Milei a los críticos: "No me contrataron para hacer onanismo de análisis económicos"

El presidente Javier Milei expuso ante un grupo de economistas en La Rural, donde repasó los desafíos desde su llegada a la Casa Rosada, habló de la brecha cambiaria, la inflación, la política monetaria y defendió el esquema económico vigente.
Acompañado por Luis Caputo y Santiago Bausili, el Presidente aseguró que asumió para “resolver problemas” y reconoció que “los argentinos forman sus expectativas mirando el dólar”, aunque aclaró: “No hay problema, no me quejo de eso”.
"A mí me contrataron para resolver problemas. Si no resuelvo los problemas estaría muy bien que no me renueven el contrato. Me pusieron para resolver problemas, no para hacer onanismo de análisis económicos", sostuvo.
Milei reivindicó su política de “emisión cero” y explicó que el principal desafío sigue siendo la construcción de expectativas en un país con crisis recurrentes. Criticó a los consultores económicos: “Son como el oráculo de elfos: dan consejos, pero no toman decisiones”, y defendió la experiencia financiera de Caputo como un elemento central del equipo.
Además, cuestionó a quienes reclaman una devaluación: “Cada vez que tengan a un Oráculo de Delfos llamando a la devaluación, yo les preguntaría por qué quieren favorecer a un conjunto de delincuentes que no quieren competir para empobrecer a la mayoría de los argentinos”. Y marcó distancia entre teoría y práctica: “Esto no es anarcocapitalismo, es sentido común. Es gente que no separa lo filosófico de lo real”.
Sobre las bandas cambiarias, señaló: “Están para ponerle un límite a la volatilidad; el tipo de cambio no puede ser cualquier cosa. Como creemos en la libertad, las bandas se abren en el tiempo: iremos hacia un tipo de cambio libre”. Añadió que, mientras la cotización se mantenga dentro del rango, “la restricción no es restrictiva”.
Diferencias con la gestión de Macri
El mandatario cuestionó las mediciones del tipo de cambio real y apuntó contra diagnósticos que calificó de incompletos o “arbitrarios”. Comparó la situación actual con la gestión de Mauricio Macri: “Cuando hacen la comparación con 2017 quisiera saber cuál es la parte que coincide, porque nunca se hizo el ajuste fiscal. Macri aumentó el déficit y lo corrigió con endeudamiento. Nosotros pusimos en caja el Tesoro en un mes después de 123 años”.
Respecto del frente fiscal, afirmó: “Tenemos equilibrio fiscal; apenas déficit de cuenta corriente y su principal motor es la inversión”. Sostuvo que dejar de lado ese equilibrio sería repetir los errores que generaron “todas las crisis en 123 años”.
El jefe de Estado insistió en que un país con cuentas ordenadas tiende naturalmente a una apreciación del tipo de cambio real. También cuestionó los modelos usados por economistas críticos: “Un sistema de ecuaciones no es un modelo de equilibrio general. Sospecho que de equilibrio general no saben nada”.
Y afirmó que algunos analistas incurren en una “fatal arrogancia” al creer que pueden anticipar el comportamiento del mercado: “Sólo pueden creer eso los socialistas y su fatal arrogancia. Los comunistas mataron a 150 millones de seres humanos”.
Milei consideró que la falta de confianza lleva a que los argentinos tomen al dólar como principal referencia, lo que amplifica la volatilidad. Por eso sostuvo que, si un modelo económico no explica la realidad, “es legítimo descartarlo”.
Al repasar su llegada al poder, recordó su promesa de aplicar una “motosierra” para recuperar el equilibrio fiscal y destacó que, pese a contar con solo un 15% de representación parlamentaria, logró avanzar con su programa.