Las reservas del Banco Central caen de maneras estrepitosa tras el pago al FMI y el swap con Estados Unidos

En la última revisión del programa con el FMI, el organismo que lidera Kristalina Georgieva aceptó flexibilizar las metas de acumulación de Reservas. El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a cerrar el año con un piso de U$S -2.600 millones. Sin embargo, con la reciente asistencia financiera de Estados Unidos por medio del swap por U$S 20.000 millones, el funcionario aseguró que el escenario cambió. “Lejos de ser algo que nosotros subestimamos, para nosotros es una prioridad, pero hoy por hoy está separado lo que es acumulación de reservas de lo que es el pago de nuestras deudas (...). Hoy estamos en una situación que cambió, se abrieron varias avenidas desde lo financiero. No solo tenemos el swap chino y el apoyo de Estados Unidos, sino que ahora se han abierto otras alternativas que es la que escuchan, también estamos hablando con bancos”, afirmó durante la Conferencia Industrial de la UIA.