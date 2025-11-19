Advertencia del presidente del Banco Central: “No se convalidará un dólar artificialmente alto” para acumular reservas

Mercado de capitales

En ese sentido, Bausili confirmó que si el Tesoro logra recuperar el acceso al mercado de capitales, el Banco Central dejará de ser el proveedor de reservas para afrontar los pagos externos. En la actualidad, las reservas internacionales brutas del Banco Central se ubican en los U$S 40.620 millones, de acuerdo con el informe provisorio de la entidad. “Pero no debemos forzar el ritmo de esa acumulación que será definido por el proceso de remonetización y no al revés. En este debate de la acumulación de reservas algunos pretenden hacerlo por la cuenta corriente. No es lo que nosotros anticipamos en esta etapa”, aclaró el titular del BCRA.