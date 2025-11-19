Secciones
Advertencia del presidente del Banco Central: “No se convalidará un dólar artificialmente alto” para acumular reservas
Hace 2 Hs

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, adelantó ayer que el Gobierno no acumulará reservas a costa de un “dólar artificialmente alto” ni de medidas que puedan poner en riesgo la estabilidad económica. El funcionario remarcó que el proceso estará atado al crecimiento y a la “remonetización de la economía”. Lo hizo durante el discurso de cierre en el 30° Simposio de Amigos de la Universidad de Tel Aviv.

Bausili advirtió, a su vez, que la entidad no hará grandes compras de dólares si eso implica una suba en el tipo de cambio. “No voy a salir a comprar dólares como un delirante y yo mismo generar una suba del dólar como pretenden muchos economistas que están comprados y están perdiendo mucha plata”, manifestó.

En el discurso que leyó frente a economistas, el titular de la autoridad monetaria explicó que la acumulación de reservas será “consecuencia del éxito del programa, no su motor”.

“Es una métrica del programa. El objetivo no puede ser la acumulación de reservas a cualquier costo, de manera que pueda poner en riesgo la estabilidad económica”, planteó.

El economista también señaló que, hasta que no c ambie la estructura productiva del país, la acumulación de reservas se dará “en un ciclo virtuoso de desarrollo, y no con un tipo de cambio artificialmente alto que refleja una economía deprimida”.

Mercado de capitales

En ese sentido, Bausili confirmó que si el Tesoro logra recuperar el acceso al mercado de capitales, el Banco Central dejará de ser el proveedor de reservas para afrontar los pagos externos. En la actualidad, las reservas internacionales brutas del Banco Central se ubican en los U$S 40.620 millones, de acuerdo con el informe provisorio de la entidad. “Pero no debemos forzar el ritmo de esa acumulación que será definido por el proceso de remonetización y no al revés. En este debate de la acumulación de reservas algunos pretenden hacerlo por la cuenta corriente. No es lo que nosotros anticipamos en esta etapa”, aclaró el titular del BCRA.

Caputo y Bausili dieron detalles de los cambios del BCRA y defendieron la estrategia para las reservas

Caputo y Bausili dieron detalles de los cambios del BCRA y defendieron la estrategia para las reservas

Por último, Bausili vaticinó una recuperación de la actividad económica desde diciembre. “En el último año y medio el crédito al sector privado se duplicó en términos reales y podría volver a hacerlo antes de alcanzar los niveles históricos. Esperamos que el ciclo de expansión que se frenó en la previa de las elecciones se retome y se acelere a partir de este mes”, concluyó.

