Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Broda rechazó la idea de usar el tipo de cambio como instrumento para bajar la inflación: “No es adecuado usar el tipo de cambio como el instrumento para bajar la tasa de inflación. No ha dado resultados en ningún lado”, sentenció. Propuso, además, avanzar hacia una flotación administrada del peso, con un Banco Central que posea reservas para intervenir cuando sea necesario, evitando “innovar más” y, en cambio, “copiar” modelos exitosos de otros países. Finalmente, estimó un tipo de cambio de equilibrio entre $ 1.650 y $ 1.700, sin que ello deba “asustarnos tanto”.