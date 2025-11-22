Secciones
EconomíaNoticias económicas

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

“La Argentina puede salir de un largo período de decadencia”.

Miguel Broda Miguel Broda
Hace 2 Hs

El economista Miguel Ángel Broda afirmó ayer que Argentina se encuentra ante un contexto de” oportunidad única” para “salir de un largo período de decadencia”, en lo que consideró com “un escenario que solo he presenciado dos veces en mi carrera profesional”, y sostuvo la necesidad de acumular reservas. En declaraciones a Radio Rivadavia, Broda sostuvo que, al analizar las teorías de crecimiento económico y la situación actual del país, es “muy difícil no ser optimista” si se cumplen ciertas condiciones fundamentales para el desarrollo económico.

Sin embargo, advirtió que este panorama prometedor no está exento de riesgos, subrayando que la estabilidad macroeconómica “de ninguna manera está asegurada”.

Asimismo, el consultor advirtió que el país todavía tiene “muchas asignaturas pendientes para estar seguros de la estabilidad macro y tenemos casos como el de Tierra del Fuego”, señalando que existen errores y aspectos que no le agradan, como la falta de importancia al rol del capital humano para aumentar la productividad.

Crítico

En su análisis, el economista fue crítico con algunas decisiones del Gobierno en materia económica.  Subrayó la necesidad de una política monetaria “simple” que evite las “locuras de las tasas de interés reales” y que el incremento de la demanda de dinero sea abastecido con crédito al sector privado, no con expansión primaria.  Además, enfatizó la urgencia de “acumular reservas” y la necesidad de dinamizar un sector real que considera “muy castigado” y “estancado desde febrero”.  

Miguel Ángel Broda planteó dudas sobre el programa económico de Javier Milei

Miguel Ángel Broda planteó dudas sobre el programa económico de Javier Milei

Broda rechazó la idea de usar el tipo de cambio como instrumento para bajar la inflación: “No es adecuado usar el tipo de cambio como el instrumento para bajar la tasa de inflación. No ha dado resultados en ningún lado”, sentenció. Propuso, además, avanzar hacia una flotación administrada del peso, con un Banco Central que posea reservas para intervenir cuando sea necesario, evitando “innovar más” y, en cambio, “copiar” modelos exitosos de otros países. Finalmente, estimó un tipo de cambio de equilibrio entre $ 1.650 y $ 1.700, sin que ello deba “asustarnos tanto”.

Temas Tierra del FuegoArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La carne sube y el consumo se desploma en Tucumán: “Estamos muy complicados”

La carne sube y el consumo se desploma en Tucumán: “Estamos muy complicados”

Según estimaciones privadas, la inflación no bajará del 2% en los próximos meses y desafiará a las bandas cambiarias

Según estimaciones privadas, la inflación no bajará del 2% en los próximos meses y desafiará a las bandas cambiarias

Finalizó la zafra 2025: Seaboard cerró la molienda y la producción nacional superó los niveles del año pasado

Finalizó la zafra 2025: Seaboard cerró la molienda y la producción nacional superó los niveles del año pasado

Por el calor y los hábitos de consumo, los comercios de San Miguel de Tucumán ajustan su horario vespertino

Por el calor y los hábitos de consumo, los comercios de San Miguel de Tucumán ajustan su horario vespertino

El Gobierno busca reactivar el crédito privado, pero tres factores siguen frenándolo: ¿Cuáles son?

El Gobierno busca reactivar el crédito privado, pero tres factores siguen frenándolo: ¿Cuáles son?

Lo más popular
Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven
1

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático
2

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate
3

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
4

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores
5

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Comentarios