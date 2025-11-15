La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Legisladores de las bancadas no peronistas intercambiaron ayer posturas y miradas en un mano a mano con el vicegobernador Miguel Acevedo respecto a la reforma electoral para Tucumán. Y de manera netamente opuesta a como sucedió con los parlamentarios oficialistas, el nudo más ceñido está en el sistema de acoples: la oposición clamó por reducirlos a la mínima expresión, mientras que en el PJ hay férreas resistencias y hasta rechazos a los cambios que se mencionan en la Cámara.
Los parlamentarios Rodolfo Ocaranza, Walter Berarducci, José Cano, Raquel Nievas, Alfredo Toscano, Silvia Elías de Pérez, Agustín Romano Norri, Rolando Alfaro, Manuel Courel, José Seleme y José Macome participaron del almuerzo que se realizó en el antedespacho de la Presidencia en la Cámara, en el tercer piso. Se sirvió milanesa rellena con jamón y queso, con papas españolas de guarnición, y tiramisú de postre.
“El desafío es grande: actualizar un sistema que debe acompañar los nuevos tiempos, garantizar la participación y fortalecer la confianza ciudadana. Por eso, trabajar esta reforma con responsabilidad, apertura y diálogo es fundamental para avanzar hacia una ley que refleje el compromiso democrático de todos los tucumanos y tucumanas”, manifestó Acevedo luego del encuentro que se extendió por una hora y media.
Evitar el maquillaje
Courel (Cambia Tucumán) señaló que es necesaria una reforma política y electoral integral en Tucumán, no un maquillaje. Convocó a eliminar los acoples e ir a la boleta única de papel. “Hay legisladores que se oponen porque quieren seguir con su trampa, aferrándose en su cargo. Jaldo hasta aquí juega a las escondidas y no dice nada”, desafió.
Cano (Radicalismo Federal) valoró que el oficialismo convoque al diálogo a pesar de tener mayoría parlamentaria. Instó a empezar a implementar cambios de fondo este año, y que ya no hay margen para no ir hacia una boleta única. Mientras que Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) opinó que sería un desperdicio no aprovechar la oportunidad para modificar la herramienta de votación, y que la boleta única electrónica puede ser un punto medio. “Lo que está claro es que el sistema actual ya cumplió su ciclo”, lanzó.
Caminos bloqueados
Los parlamentarios no peronistas vienen presentando numerosas propuestas para que haya cambios de fondo en el sistema electoral de la provincia. La mayoría apunta contra los acoples, una herramienta con rango constitucional que se viene aplicando hace casi dos décadas pero que despierta cada vez más controversia. En los proyectos se insta a reducirlos entre uno a cinco. “Es un sistema agotado”, sostienen.
Pero en el peronismo, especialmente los “caciques” del interior, no están para nada de acuerdo con eso. Y un síntoma de esa resistencia que existe afloró esta semana: mientras Acevedo declaraba ante la prensa su intención de buscar consensos para avanzar con las reformas de cara a 2027, el ministro del Interior, Darío Monteros, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, se reunían y publicaban que cualquier modificación exige un debate serio, plural y profundamente participativo. “Se trata de procesos que demandan su tiempo en la maduración institucional y construcción de consensos amplios para que su impacto sea real y sostenible”, explicitaron.
Otro de los temas que se puso sobre la mesa fue el método de votación. Numerosos legisladores de la oposición impulsan la Boleta Única de Papel (BUP), dado a la simpleza y la rapidez que demostró en las elecciones nacionales. Mientras que parlamentarios oficialistas, no peronistas y el propio Acevedo, quienes manifestaron su preferencia por la Boleta Única Electrónica (BUE). No obstante, quienes se resisten a los cambios en las colectoras tampoco quieren abandonar los votos partidarios.
¿Una reunión clave?
Por los pasillos del palacio espejado de Muñecas 951 se comenta que, a pesar de las intenciones de cambio que demuestra el vicegobernador, en el oficialismo no hay consensos para avanzar con las modificaciones. Además, advierten que desde hace un tiempo el gobernador Osvaldo Jaldo no se expresa con la misma decisión que antes respecto a la reforma política.
De todos modos, trascendió que Acevedo plasmará en un borrador las posturas de los diferentes sectores y se juntará con el titular del Poder Ejecutivo -posiblemente la próxima semana- para definir si finalmente se avanzará con algo antes de fin de año y con qué. Eliminar las testimoniales y las dobles candidaturas, e implementar la paridad de género en las listas son otras de las propuestas que vienen sonando, pero ninguna tiene un consenso total.
La oposición destaca la predisposición del vice, pero son muy escépticos a que algo vaya a cambiar. Coinciden en que sería el gobernador el que suba o baje el pulgar para las reformas, a pesar de los movimientos del vicegobernador. Enfrentarse a la Casa de Gobierno no parece estar en los planes de la Legislatura.
Propuestas de LLA: Acevedo se reunirá con Catalán el miércoles
El vicegobernador Miguel Acevedo recibirá el próximo miércoles en la Legislatura al presidente de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, Lisandro Catalán, para abordar la reforma electoral. El ex ministro del Interior de la Nación expuso en una nota formal que la provincia “necesita avanzar hacia un sistema electoral más moderno, transparente y eficiente”. Trascendió que presentará propuestas y aportes técnicos vinculados a la modernización del sistema electoral, incluyendo su experiencia con la Boleta Única de Papel.