La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Pero en el peronismo, especialmente los “caciques” del interior, no están para nada de acuerdo con eso. Y un síntoma de esa resistencia que existe afloró esta semana: mientras Acevedo declaraba ante la prensa su intención de buscar consensos para avanzar con las reformas de cara a 2027, el ministro del Interior, Darío Monteros, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, se reunían y publicaban que cualquier modificación exige un debate serio, plural y profundamente participativo. “Se trata de procesos que demandan su tiempo en la maduración institucional y construcción de consensos amplios para que su impacto sea real y sostenible”, explicitaron.