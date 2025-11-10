Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Parlamentarios peronistas sostienen que los cambios en el sistema de acoples casi no tendrían resistencia en la Capital; incluso, hay quienes mencionan que terminan siendo una complicación en esta sección. Distinto es lo que sucede en el interior, donde llegaron a encontrarse más de 60 boletas de candidatos en las elecciones provinciales de 2023. Por esto, aunque haya coincidencias en que se deben reducir los acoples, la cantidad es otro punto de debate. Algunos peronistas consideran que deben permitir -de piso- la misma cantidad de bancas en juego por sección. Otros opinaron que debería ser el doble. En la oposición, en tanto, hay proyectos para un máximo de cinco y otros por un tope de dos.