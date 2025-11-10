Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

La semana que pasó fue de reuniones, análisis y debate dentro del oficialismo provincial. En la Legislatura, el vicegobernador Miguel Acevedo dedicó tres jornadas para llevar a cabo encuentros con referentes de toda la provincia para poder avanzar con a la reforma electoral y política. La intención es tratar de consensuar internamente lo más posible antes de abrir el debate con los espacios opositores y otros sectores de la sociedad civil. El titular del Poder Legislativo quiere llegar a fin de año con los cambios definidos, según lo expresó públicamente en más de una ocasión.
Los resultados de los comicios nacionales en Tucumán, sin embargo, también fueron parte de lo que se abordó en estos tres encuentros que se desarrollaron entre el martes y el jueves. Aseguran que el tenor de las palabras varió según el territorio que representan los parlamentarios y la vinculación con los ejecutivos municipales. Aunque se cosecharon más de 50 puntos en la provincia, internamente quedó la sensación y el sabor agridulce de que esa tercera banca “se escapó” porque algunos compañeros no se esforzaron lo suficiente.
Avanzar con los cambios
En lo que respecta a la reforma, parlamentarios coincidieron en que la mayor resistencia interna se encuentra en las secciones Este y Oeste. Hay caciques de peso que se mantienen muy reticentes a modificar el sistema de votación. Las realidades del interior difieren de lo que ocurre en la Capital, donde la gran mayoría de los legisladores se expresaron de acuerdo con los cambios que propone el vice.
El último de los encuentros fue con los parlamentarios capitalinos. Acevedo recibió el jueves en su despacho a Carolina Vargas Aignasse, Mario Leito, Hugo Ledesma, Gerónimo Vargas Aignasse, Gabriel Yedlin, Christian Rodríguez, Alejandro Figueroa, Tulio Caponio y Ernesto Gómez Rossi. Al finalizar, anunció que las reuniones continuarán esta semana: primero con el bloque Justicialista y luego con la oposición.
“Una elección no es un tema menor; un sistema de votación define cómo los ciudadanos eligen a sus representantes. Por eso queremos hacerlo con responsabilidad y consenso. Tal vez no logremos la versión óptima, pero sí un avance importante para mejorar el sistema electoral de Tucumán”, declaró el santafesino luego de la reunión.
Las claves del debate
Son al menos cuatro los ejes principales que se vislumbran en el camino de la reforma que se comprometió a sancionar Acevedo antes de que finalice 2025. Los dos que son medulares y generan mayor debate y resistencia son: pasar de la boleta partidaria a un sistema más ordenado, y la reducción de las listas colectoras. La eliminación no es algo posible por vía legislativa dado que la posibilidad de hacer acuerdos tiene rango constitucional (artículo 43, inciso 12).
Parlamentarios peronistas sostienen que los cambios en el sistema de acoples casi no tendrían resistencia en la Capital; incluso, hay quienes mencionan que terminan siendo una complicación en esta sección. Distinto es lo que sucede en el interior, donde llegaron a encontrarse más de 60 boletas de candidatos en las elecciones provinciales de 2023. Por esto, aunque haya coincidencias en que se deben reducir los acoples, la cantidad es otro punto de debate. Algunos peronistas consideran que deben permitir -de piso- la misma cantidad de bancas en juego por sección. Otros opinaron que debería ser el doble. En la oposición, en tanto, hay proyectos para un máximo de cinco y otros por un tope de dos.
En papel, pero no única
La herramienta de votación es otro tema a consensuar. Comentan que para el vicegobernador y una mayoría de legisladores oficialistas pica en punta la Boleta Electrónica de Papel (BEP), un sistema que permite elegir en una pantalla -sin conexión a internet- a los candidatos e imprimir la selección en un soporte físico. Hay quienes presentan férrea resistencia a esta posibilidad, pero otros consideran que puede ser una alternativa válida para no tener que disminuir tanto la cantidad de acoples.
Entre quienes tienen una mirada más amplia de la situación, entienden que la experiencia positiva que hubo en las elecciones legislativas con la Boleta Única de Papel (BUP), con un sistema más ordenado, limpio y veloz -para votar y para conocer los resultados-, de algún modo presiona al sistema tucumano. Consideran que tendría un impacto negativo en la sociedad sostener la boleta partidaria con ese antecedente. Sin embargo, también opinaron que implementar la BUP sería muy complejo por la cantidad de listas y cargos a elegir.
Paridad y candidaturas
La implementación de la ley de paridad de género que rige a nivel nacional es otro de los cambios que se implementarían en esta reforma política. Tucumán es una de las tres provincias argentinas que aún no cuentan con una ley de este tipo, junto con Tierra del Fuego y Corrientes. Hay proyectos presentados por legisladoras oficialistas en ese sentido, y habría un consenso generalizado para darle luz verde a esta modificación.
La eliminación de las dobles candidaturas también toma fuerza dentro del oficialismo. Ocurre que esta posibilidad de postularse en simultáneo para gobernador y legislador; o intendente y concejal, por ejemplo, es algo que utiliza mayormente la oposición. Dentro del peronismo son muy pocos los que hacen uso de esa posibilidad, por lo que no habría obstáculos para limitarlo.
Hay otras propuestas que serán analizadas, como la posibilidad de otorgar puntaje docente a quienes se desempeñen como autoridades de mesa o la de poner mayores restricciones a los partidos políticos que quieran participar como acoples en los comicios provinciales. Esos y otros proyectos más serán considerados en las próximas semanas, pero no suenan como prioritarios por el momento.
Iniciativas opositoras
Entre los proyectos de reforma presentados por la oposición en este año, la mayoría está apuntado a la limitación de los acoples. Pero también hay iniciativas para prohibir la propaganda física en las calles y también para impedir que quienes tuvieran condenas puedan postularse para cargos electivos sino luego de 10 años. Sostienen que es una manera de fortalecer las instituciones, las cuales se han visto debilitadas por casos de corrupción.
El jueves sesiona la Legislatura
Con la culminación de los comicios nacionales, los legisladores volverán al recinto el jueves 13, desde las 8.30, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria. El temario incluye la expropiación de tierras para el Acueducto Vipos, la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la ley que impide procesos judiciales contra tucumanos con planes de ahorro automotor (9.405) y la elección de los representantes legislativos en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Según comentaron fuentes legislativas, también está previsto que se habiliten las manifestaciones generales, algo que se venía eludiendo para evitar una excesiva politización por la cercanía del proceso electoral.