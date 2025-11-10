Avanza la reforma política en Tucumán: buscan consensos para modernizar el sistema electoral

La Legislatura comenzó a avanzar hacia una reforma política y electoral que promete modernizar el sistema de votación y ajustar algunos mecanismos que hace tiempo generan debate. En ese marco, la legisladora Carolina Vargas Aignasse explicó a LA GACETA que la primera reunión encabezada por el vicegobernador Miguel Acevedo fue “muy fructífera” y permitió delinear un “núcleo de coincidencias básicas” entre los representantes del oficialismo.
“El vicegobernador empezó por casa, reuniéndose primero con legisladores de nuestro espacio político y luego con los de la capital. En cada encuentro fue escuchando los proyectos y las posturas de todos”, contó.
Según detalló, existen cinco ejes de consenso sobre los que girará el debate legislativo. “Tenemos mayoría para sancionar cualquier norma, pero la idea no es imponer sino buscar acuerdos amplios. Ese es el espíritu que impulsa Acevedo”, aclaró.
Los ejes del debate
Uno de los puntos centrales es la implementación de la boleta electrónica, sistema que reemplazaría las tradicionales boletas en papel. “No hay que confundirlo con voto electrónico: se trata de una pantalla sin conexión a internet donde el elector elige su opción y se imprime una única boleta. Esto elimina el mesón lleno de papeles y simplifica la elección”, explicó.
El segundo tema clave es la limitación de los acoples, una práctica muy extendida en Tucumán. “No podemos eliminarlos porque sería inconstitucional si no hay reforma de la Constitución, pero sí podemos acotarlos. El desafío es hacerlo con fundamentos jurídicos sólidos, para evitar que una impugnación judicial derribe toda la reforma”, advirtió.
El tercer eje apunta a sancionar finalmente una ley de paridad de género. “Tucumán aún no tiene una norma que garantice la participación equitativa de mujeres y varones. Creemos que ya es momento de saldar esa deuda institucional”, afirmó.
El cuarto punto busca solucionar los recurrentes inconvenientes con las autoridades de mesa. La legisladora propuso que los docentes puedan ocupar ese rol de manera optativa y que, además de la retribución económica, reciban puntaje como incentivo.
Por último, se acordó avanzar en la prohibición de las candidaturas testimoniales, es decir, aquellas postulaciones simbólicas de dirigentes que no asumen los cargos para los que fueron electos.
Otros proyectos en análisis
Vargas Aignasse mencionó que, si bien estos cinco temas conforman el núcleo de coincidencias, hay otras iniciativas en debate, como la creación de un fuero electoral y un proyecto para prevenir las “fake news” durante las campañas, con sanciones para quienes difundan contenidos falsos o manipulados con inteligencia artificial.
“Queremos que la información en tiempos electorales sea veraz y no se distorsione con herramientas tecnológicas. La ciudadanía debe decidir con claridad y confianza”, sostuvo.
“Hay voluntad política”
La legisladora destacó el clima de diálogo que reina en la Legislatura. “Me sorprende el nivel de acuerdo. Todos somos conscientes de que el sistema electoral de Tucumán necesita ajustes para hacerlo más claro y accesible para el votante”, aseguró.
El vicegobernador Acevedo, impulsor del proceso, pretende que el debate avance con rapidez para lograr la aprobación antes de fin de año. “No sé si los tiempos del debate lo permitirán, pero la voluntad política está”, concluyó Vargas Aignasse.