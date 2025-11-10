Avanza la reforma política en Tucumán: buscan consensos para modernizar el sistema electoral

Los ejes del debate

Uno de los puntos centrales es la implementación de la boleta electrónica, sistema que reemplazaría las tradicionales boletas en papel. “No hay que confundirlo con voto electrónico: se trata de una pantalla sin conexión a internet donde el elector elige su opción y se imprime una única boleta. Esto elimina el mesón lleno de papeles y simplifica la elección”, explicó.