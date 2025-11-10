Reforma electoral en Tucumán: "Queremos disminuir los acoples, no eliminarlos", dijo Acevedo

El funcionario aclaró que la discusión se da en el marco de la elaboración de una nueva ley electoral y no de una reforma constitucional. “Estamos viendo y trabajando sobre una ley electoral. No estamos modificando la Constitución”, reiteró, al tiempo que señaló que “también se está debatiendo el uso de la boleta electrónica, que es algo que la propia Constitución menciona”.