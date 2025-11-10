Reforma electoral en Tucumán: "Queremos disminuir los acoples, no eliminarlos", dijo Acevedo

El debate por la reforma electoral en Tucumán avanza en el Poder Legislativo y uno de los puntos centrales vuelve a ser el sistema de acoples. El vicegobernador, Miguel Acevedo, aclaró que el objetivo no es eliminarlo, sino acotar su alcance.
“Nosotros lo que estamos viendo es acotar o disminuir el número de acoples. La eliminación, como algunos plantean, no puede ser, porque para eliminarlo tenemos que modificar la Constitución”, explicó.
El funcionario aclaró que la discusión se da en el marco de la elaboración de una nueva ley electoral y no de una reforma constitucional. “Estamos viendo y trabajando sobre una ley electoral. No estamos modificando la Constitución”, reiteró, al tiempo que señaló que “también se está debatiendo el uso de la boleta electrónica, que es algo que la propia Constitución menciona”.
Acevedo comentó que las reuniones entre los legisladores continúan, aunque reconoció que “es más difícil juntarlos a todos” y que hay miradas distintas entre los representantes del interior y los capitalinos. “Sin embargo, todos queremos llegar a un buen fin, a un consenso lo más óptimo posible. No se van a dar todas las condiciones que queremos, pero queremos dar un paso adelante”, sostuvo.
Además, adelantó que el Poder Legislativo mantendrá encuentros con el Ejecutivo para unificar criterios. “Falta todavía la reunión con el Poder Ejecutivo, donde vamos a consensuar algunos aspectos. Quiero reunirme con el gobernador para transmitirle cuál es el camino y poder acordar los puntos más importantes”, precisó.
El vicegobernador remarcó que el propósito es aprobar una ley sólida que no genere conflictos posteriores. “Queremos poner los elementos donde se evite la judicialización, porque sabemos que después de elaborar una ley, si hay algún sector que se siente afectado, puede judicializarla. No queremos eso, queremos una ley que se aplique”, enfatizó.
Consultado sobre el debate en torno a la reelección de legisladores e intendentes, Acevedo aclaró que “la ley se está pensando para el futuro, no para la inmediatez. Estamos legislando hacia adelante, no bajo circunstancias personales”.
En otro tramo de la entrevista, se refirió al tratamiento del presupuesto provincial 2026, que ya está siendo analizado por la Comisión de Hacienda. “Seguramente entre esta semana y la próxima se invitará al ministro de Economía y a funcionarios del Poder Ejecutivo para que expliquen los detalles del proyecto. La idea es tratarlo en sesión el 5 de diciembre”, indicó.
Finalmente, también se pronunció sobre otros temas de actualidad, como el conflicto del transporte y el fallo judicial que afecta a los medios. “Cualquier cosa que censure a la prensa no es de mi agrado, pero somos respetuosos de la división de poderes”, expresó.
Y sobre el sistema de transporte, señaló: “Hay que darle un tratamiento integral al Gran San Miguel de Tucumán. Vamos a servir de nexo y colaboradores con los municipios para lograr un transporte público más ordenado, coordinado y adaptado a los nuevos tiempos”.