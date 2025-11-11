Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Ayer, Acevedo fue consultado sobre la reforma política y reconoció que existen ciertas dificultades porque hay miradas y posiciones diferentes, en especial en el interior. “Los del bloque oficialista fueron más las diferencias por cuestiones y miradas distintas. No es lo mismo la de un ex intendente que la de aquellos que no fueron o no trabajaron en un ejecutivo municipal. Los capitalinos tienen una mirada distinta a los del interior”, dijo. De todos modos, afirmó que su intención es “tener un consenso lo más óptimo posible” para poder sancionar los cambios en fin de año.