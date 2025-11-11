Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Las tensiones internas que hay en el peronismo por la reforma política son cada vez menos subterráneas. El vicegobernador, Miguel Acevedo, afirmó ayer que se mantiene firme en su decisión política de avanzar buscando consensos entre los compañeros para poder sancionar los cambios antes de fin de año. Casi en simultáneo, los “caciques territoriales” Darío Monteros (ministro del Interior) y Sergio Mansilla (presidente subrogante de la Legislatura) se reunieron en la Casa de Gobierno, publicaron una foto y enviaron un claro mensaje hacia adentro: no es una prioridad hacer reformas de cara a las elecciones 2027.
El funcionario bandeño comunicó en sus redes sociales los temas abordados con el legislador aguilarense. “Analizamos las distintas propuestas vinculadas a la reforma electoral de cara al 2027. Coincidimos en que cualquier modificación de este tipo exige un debate serio, plural y profundamente participativo, capaz de enriquecer la calidad democrática de la provincia. Se trata de procesos que demandan su tiempo en la maduración institucional y construcción de consensos amplios para que su impacto sea real y sostenible”, publicó.
A su vez, Monteros remarcó que hoy la prioridad (usó mayúsculas) “es seguir consolidando obras y servicios, fortalecer el Interior y seguir acompañando a las familias tucumanas en un contexto nacional desafiante. Tucumán avanza con responsabilidad, visión de futuro y un Estado presente que trabaja todos los días para mejorar la vida de su gente”. El mensaje también fue consignado por Mansilla en sus redes.
Contraste
Las expresiones contrastan notoriamente con lo que viene pregonando Acevedo en la Legislatura. La semana pasada el vicegobernador encabezó tres reuniones con legisladores oficialistas (con los ex intendentes; los demás parlamentarios del interior; los capitalinos). Trascendió que las tensiones más fuertes se dieron en el primer encuentro -del que formó parte Mansilla- porque son reacios a reducir los acoples y cambiar el sistema de votación.
Ayer, Acevedo fue consultado sobre la reforma política y reconoció que existen ciertas dificultades porque hay miradas y posiciones diferentes, en especial en el interior. “Los del bloque oficialista fueron más las diferencias por cuestiones y miradas distintas. No es lo mismo la de un ex intendente que la de aquellos que no fueron o no trabajaron en un ejecutivo municipal. Los capitalinos tienen una mirada distinta a los del interior”, dijo. De todos modos, afirmó que su intención es “tener un consenso lo más óptimo posible” para poder sancionar los cambios en fin de año.