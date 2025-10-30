Inflación en Argentina: consultoras estiman que el IPC de octubre superó el 2%

Después de un septiembre que dejó una suba de precios de 2,1%, la inflación siguió en alza durante octubre y podría cerrar el mes nuevamente por encima del 2%, según las estimaciones de las principales consultoras económicas.
Los alimentos y bebidas, que representan más de una cuarta parte de la canasta que mide el Indec, volvieron a ser uno de los factores de mayor peso en el registro mensual.
De acuerdo con los datos de la consultora Analytica, los precios de este rubro en el Gran Buenos Aires aumentaron 0,9% en la última semana de octubre, lo que llevó el promedio de las últimas cuatro semanas a 2,9%.
En base a ese comportamiento, la firma proyectó que la inflación general del mes de octubre fue de 2,3%, lo cual implica un leve repunte frente al 2,1% de septiembre.
“Los alimentos tuvieron un comportamiento más dinámico que el promedio del resto de los precios. En especial, se observaron subas en frutas y productos lácteos, mientras que algunos rubros estacionales como verduras o aceites mostraron caídas”, explicaron desde Analytica.
Un panorama similar reflejó la consultora EcoGo, que reportó una variación semanal de 0,8% en alimentos y bebidas durante la cuarta semana del mes. Con ese dato, estimaron una inflación general de 2,4% para octubre.
“El triunfo electoral del domingo llevó a corregir levemente a la baja la imputación de la última semana, aunque el promedio mensual se mantiene en torno al 2,4%”, detallaron en su último informe.
De acuerdo con el seguimiento de precios online, las principales subas dentro de la categoría se dieron en frutas (mandarinas, bananas), productos lácteos y panificados, mientras que las carnes mostraron estabilidad e incluso bajas puntuales en cortes populares, consignó el portal Todo Noticias (TN).
La economista Florencia Iragui señaló que los regulados -como transporte, gas, electricidad y prepagas- aportaron medio punto porcentual al total, lo que explica parte de la aceleración respecto de septiembre.
Inflación de octubre: las estimaciones de las consultoras privadas
Sin embargo, no todas las estimaciones coinciden. Desde la consultora Equilibra, el pronóstico se mantiene algo más optimista: “Hasta la semana pasada veíamos una inflación del 2,1% para octubre, igual que en septiembre. Hubo una leve aceleración en alimentos no estacionales, pero los productos frescos ayudaron a compensar”, indicó el economista Gonzalo Carrera.
El consenso entre las distintas mediciones privadas es que el proceso de desaceleración inflacionaria que el Gobierno busca consolidar todavía no logra perforar el piso del 2% mensual.
Aunque la volatilidad cambiaria de los últimos meses no se tradujo en un salto de precios tan alto como el esperado, las correcciones de tarifas y los aumentos estacionales mantienen el nivel de precios en ese umbral.
De confirmarse una inflación de entre 2,3% y 2,5% en octubre, el dato implicaría una aceleración intermensual de entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales. Sería, además, el segundo mayor aumento desde marzo, cuando el IPC había escalado de 2,4% a 3,7%.