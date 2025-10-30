Inflación en Argentina: consultoras estiman que el IPC de octubre superó el 2%

Sin embargo, no todas las estimaciones coinciden. Desde la consultora Equilibra, el pronóstico se mantiene algo más optimista: “Hasta la semana pasada veíamos una inflación del 2,1% para octubre, igual que en septiembre. Hubo una leve aceleración en alimentos no estacionales, pero los productos frescos ayudaron a compensar”, indicó el economista Gonzalo Carrera.