La inflación de octubre superaría el 2% previsto por el Gobierno

De acuerdo con los cálculos de Fundación Libertad y Progreso y Eco Go, la inflación de octubre rondaría el 2,4%, lo que supondría un avance frente al mes previo. “Octubre fue un mes donde se observó una aceleración en el nivel de precios, explicado principalmente por un fuerte incremento en el rubro de alcohol y tabaco, que avanzó fuerte en las primeras tres semanas del mes”, señaló el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky. También se registraron “avances significativos en el rubro Vivienda”, añadió.