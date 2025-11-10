Secciones
La inflación de octubre superaría el 2% previsto por el Gobierno

El dato oficial se conocerá el miércoles. ¿Qué dicen las consultoras privadas?

EN ALZA. El índice de precios marcaría un nuevo incremento respecto al último mes relevado por Indec. EN ALZA. El índice de precios marcaría un nuevo incremento respecto al último mes relevado por Indec. FOTO TOMADA DE CHEQUEADO.COM
Hace 1 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este miércoles el dato oficial de inflación correspondiente a octubre. Según estimaciones de consultoras privadas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría registrado una nueva aceleración, ubicándose cerca del 2,4%. De confirmarse, el dato marcaría un retroceso para el Ministerio de Economía, que en los últimos meses había logrado cierto control sobre la evolución de los precios.

En septiembre, en la antesala de las elecciones legislativas, el IPC había mostrado un incremento del 2,1%, con una suba intermensual de 0,2 puntos porcentuales. Todo indica que esa tendencia no se habría revertido en el décimo mes del año, impulsada por incrementos en distintos rubros de consumo.

De acuerdo con los cálculos de Fundación Libertad y Progreso y Eco Go, la inflación de octubre rondaría el 2,4%, lo que supondría un avance frente al mes previo. “Octubre fue un mes donde se observó una aceleración en el nivel de precios, explicado principalmente por un fuerte incremento en el rubro de alcohol y tabaco, que avanzó fuerte en las primeras tres semanas del mes”, señaló el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Iván Cachanosky. También se registraron “avances significativos en el rubro Vivienda”, añadió.

Si el Indec confirma ese nivel, implicaría un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto de septiembre, retornando a los valores observados en febrero. Este panorama podría postergar las proyecciones del presidente Javier Milei, quien aseguró que hacia mediados de 2026 la inflación dejará de ser un problema para la Argentina.

El economista de Libertad y Progreso, Julián Orué, consideró que “la inflación se mantendrá por encima del 2%, piso que recién se perforaría en 2026, al retomarse un sendero de desaceleración”. Según explicó, “el resultado electoral fue importante porque al continuar el equilibrio fiscal, hay menor necesidad de emisión monetaria”.

En el plano cambiario, octubre estuvo marcado por la incertidumbre electoral y la cobertura en dólares. El 24 de octubre, el tipo de cambio mayorista alcanzó los $1.492, su valor más alto del mes. Luego de las intervenciones del Tesoro estadounidense y la victoria del oficialismo, retrocedió a $1.438, y cerró el viernes pasado en $1.415.

La consultora LCG, que monitorea los movimientos en Alimentos y Bebidas no alcohólicas, detectó un alza semanal del 0,5% en la última semana de octubre, tras tres semanas de aumentos del 1%. “En las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a 3,3% mensual y la inflación punta a punta a 3,6%”, precisó el informe, que destacó incrementos en lácteos, frutas y verduras.

En tanto, el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 2,2%, sin variaciones respecto de septiembre, un dato que el Gobierno observa con cautela.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación nacional de 2,2% en octubre, con una leve baja al 1,9% en noviembre. Sin embargo, el organismo anticipa un repunte en diciembre —mes de fuerte presión estacional sobre los precios— hasta el 2%. Según las estimaciones oficiales, recién en enero de 2026 la inflación retomaría una senda descendente, ubicándose en torno al 1,6% hacia abril, todavía lejos de la meta presidencial.

Temas InflaciónMinisterio de Economía de la NaciónJavier MileiRoberto CachanoskyFundación Federalismo y Libertad
