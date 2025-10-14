Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Noticias económicas
Se despertaron los alimentos y la inflación tucumana subió al 2,1%
Recreación y Cultura y Transporte fueron los rubros que más aumentaron en el IPC de la provincia.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Marcelo Aguaysol
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Inflación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Analistas y bancos privados suben las proyecciones de inflación para septiembre: ¿qué pasará con del dólar?
Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: "Si no gana las elecciones, no contará con nosotros"
Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20
La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
Más Noticias
Trump recibió a Milei en la Casa Blanca y advirtió: "Si no gana las elecciones, no contará con nosotros"
Argentina y Colombia, cara a cara por un boleto a la final del Mundial Sub-20
Cuánto ofrecen los bancos hoy por poner $1.000.000 en plazo fijo
Morgan Stanley anticipa un salto del dólar tras las elecciones: los tres escenarios que evalúa
El FMI pronosticó menos crecimiento para Argentina y elevó la proyección de inflación
A partir de qué ingresos se pagará Ganancias en noviembre según ARCA
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más