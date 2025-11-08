Secciones
EconomíaNoticias económicas

El mercado ajusta sus proyecciones: qué espera para el dólar, la inflación y la economía

Tras las elecciones legislativas, las consultoras que participan del relevamiento del Banco Central corrigieron sus estimaciones.

CAPUTO Y MILEI CAPUTO Y MILEI @LuisCaputoAR
Hace 1 Hs

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central reflejó un cambio de humor entre los economistas tras las elecciones legislativas. Los 42 bancos y consultoras que participan del informe ajustaron sus proyecciones: prevén una inflación más alta para los próximos meses, aunque un dólar más estable hacia fin de año.

El sondeo -correspondiente a octubre- muestra que el mercado ahora estima una suba de precios mensual del 2,2%, tres décimas más que en la medición previa. Los diez analistas con mejores antecedentes (“Top 10”) calcularon un aumento de 2,3%, lo que confirma una corrección al alza en las expectativas inflacionarias.

En cuanto a la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, el promedio de las estimaciones se ubicó en 2,1%, mientras que el grupo más preciso del relevamiento la proyectó en 2,2%.

De acuerdo con el informe, los especialistas esperan que el ritmo de aumento de precios se modere gradualmente a partir de diciembre y que en abril de 2026 la inflación mensual ronde el 1,6%. En términos anuales, el REM prevé un cierre de 18,7% para 2026, y una baja hacia 10,6% en 2027.

Un dólar más tranquilo

En paralelo, los analistas corrigieron a la baja sus proyecciones para el tipo de cambio nominal. La mediana de las respuestas ubica al dólar oficial en $1.463 en promedio durante noviembre, casi $37 por debajo del cálculo anterior.

Para diciembre, la proyección se eleva a $1.500, lo que implica una variación interanual del 47%, es decir, 3,6 puntos menos que lo estimado previamente. Hacia octubre de 2026, el mercado espera un dólar en torno a $1.697.

Expectativas de crecimiento y empleo

En cuanto a la actividad económica, los analistas estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) habría caído 0,5% en el tercer trimestre del año, aunque esperan una leve recuperación (+0,3%) entre octubre y diciembre. Para el inicio de 2026, la economía retomaría un ritmo de crecimiento cercano al 1% trimestral.

Las proyecciones de empleo se mantienen sin cambios: el desempleo rondaría el 7,5% de la Población Económicamente Activa y podría retroceder al 7,2% hacia fin de año.

Tasa de interés y comercio exterior

Los participantes del REM también anticiparon una Tasa Activa de los bancos privados (TAMAR) de 40,6% nominal anual para noviembre, equivalente a una tasa mensual del 3,3%. Para diciembre de 2025 se prevé una reducción a 35% anual, o 2,9% efectiva mensual.

Respecto del comercio exterior, los analistas proyectaron exportaciones por US$ 84.732 millones y importaciones por US$ 76.445 millones en 2025, con un superávit comercial estimado en US$ 8.287 millones, levemente superior al cálculo anterior.

Temas Luis Caputo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda
1

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta
2

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Las 11 muertes del peronismo
3

Las 11 muertes del peronismo

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara
4

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA
5

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido
6

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Más Noticias
Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Las 11 muertes del peronismo

Las 11 muertes del peronismo

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Marina Dal Poggetto: ¿qué falta para reconstruir el triángulo económico?

Marina Dal Poggetto: ¿qué falta para reconstruir el triángulo económico?

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Comentarios