El mercado ajusta sus proyecciones: qué espera para el dólar, la inflación y la economía

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central reflejó un cambio de humor entre los economistas tras las elecciones legislativas. Los 42 bancos y consultoras que participan del informe ajustaron sus proyecciones: prevén una inflación más alta para los próximos meses, aunque un dólar más estable hacia fin de año.
El sondeo -correspondiente a octubre- muestra que el mercado ahora estima una suba de precios mensual del 2,2%, tres décimas más que en la medición previa. Los diez analistas con mejores antecedentes (“Top 10”) calcularon un aumento de 2,3%, lo que confirma una corrección al alza en las expectativas inflacionarias.
En cuanto a la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, el promedio de las estimaciones se ubicó en 2,1%, mientras que el grupo más preciso del relevamiento la proyectó en 2,2%.
De acuerdo con el informe, los especialistas esperan que el ritmo de aumento de precios se modere gradualmente a partir de diciembre y que en abril de 2026 la inflación mensual ronde el 1,6%. En términos anuales, el REM prevé un cierre de 18,7% para 2026, y una baja hacia 10,6% en 2027.
Un dólar más tranquilo
En paralelo, los analistas corrigieron a la baja sus proyecciones para el tipo de cambio nominal. La mediana de las respuestas ubica al dólar oficial en $1.463 en promedio durante noviembre, casi $37 por debajo del cálculo anterior.
Para diciembre, la proyección se eleva a $1.500, lo que implica una variación interanual del 47%, es decir, 3,6 puntos menos que lo estimado previamente. Hacia octubre de 2026, el mercado espera un dólar en torno a $1.697.
Expectativas de crecimiento y empleo
En cuanto a la actividad económica, los analistas estiman que el Producto Interno Bruto (PIB) habría caído 0,5% en el tercer trimestre del año, aunque esperan una leve recuperación (+0,3%) entre octubre y diciembre. Para el inicio de 2026, la economía retomaría un ritmo de crecimiento cercano al 1% trimestral.
Las proyecciones de empleo se mantienen sin cambios: el desempleo rondaría el 7,5% de la Población Económicamente Activa y podría retroceder al 7,2% hacia fin de año.
Tasa de interés y comercio exterior
Los participantes del REM también anticiparon una Tasa Activa de los bancos privados (TAMAR) de 40,6% nominal anual para noviembre, equivalente a una tasa mensual del 3,3%. Para diciembre de 2025 se prevé una reducción a 35% anual, o 2,9% efectiva mensual.
Respecto del comercio exterior, los analistas proyectaron exportaciones por US$ 84.732 millones y importaciones por US$ 76.445 millones en 2025, con un superávit comercial estimado en US$ 8.287 millones, levemente superior al cálculo anterior.