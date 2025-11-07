Secciones
Analistas consultados por el BCRA proyectaron que la inflación de octubre se ubicaría en torno al 2,2%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría 2025 con un aumento del 29,6%.

Hace 9 Min

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a octubre, elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), anticipó que la inflación de octubre se ubicaría en torno al 2,2%, lo que representa una corrección al alza de 0,3 puntos respecto del informe anterior.

El relevamiento, del que participaron 42 consultoras y centros de investigación junto a 12 entidades financieras, estimó que la inflación de octubre fue del 2,2%, y que los precios aumentarán 1,9% en noviembre, 2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,7% en febrero. El dato oficial será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el miércoles 12 de noviembre a las 16.

De acuerdo con las proyecciones del mercado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría 2025 con un aumento del 29,6%, lo que implica una baja de 0,2 puntos porcentuales en relación con la estimación previa. En tanto, para 2026, los analistas esperan que el IPC trepe al 18,7%.

Expectativas por el dólar, el PBI y el desempleo

En materia cambiaria, el relevamiento de octubre mostró que los analistas redujeron sus previsiones de devaluación. Según el REM, el tipo de cambio oficial rondaría los $1.500 hacia fin de año, con incrementos mensuales cada vez más moderados y dentro del límite establecido por el Gobierno.

En cuanto a la actividad económica, el mercado mantuvo su proyección de crecimiento del PBI en 3,9% para todo 2025. En los informes anteriores del REM se observaba un recorte en las expectativas, desde niveles cercanos al 5%, como consecuencia del freno en la actividad que se registra desde febrero.

Por otra parte, el relevamiento indicó que la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas se ubicaría cerca del 35% al cierre de este año, y que descendería al 20% hacia fines de 2026. 

A su vez, los analistas esperan un superávit comercial superior a los U$S8.000 millones tanto en 2025 como en 2026, mientras que el desempleo se mantendría estable, en torno al 7%. 

