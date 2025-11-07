Analistas consultados por el BCRA proyectaron que la inflación de octubre se ubicaría en torno al 2,2%

El relevamiento, del que participaron 42 consultoras y centros de investigación junto a 12 entidades financieras, estimó que la inflación de octubre fue del 2,2%, y que los precios aumentarán 1,9% en noviembre, 2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,7% en febrero. El dato oficial será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el miércoles 12 de noviembre a las 16.