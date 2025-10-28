Secciones
Los salarios registraron una suba del 3,2% en octubre y le ganaron a la inflación, según el Indec

El avance estuvo explicado por aumentos de 2,2% en el sector privado registrado, 2,8% en el sector público y un fuerte salto del 6% en el sector privado no registrado.

Hace 14 Min

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que los salarios aumentaron 3,2% en octubre y acumuló un incremento de 49,6% en los últimos doce meses. De esta forma, los ingresos volvieron a ubicarse por encima de la inflación, que ese mes fue del 1,9%.

Según el informe del organismo, que preside Marco Lavagna, el avance del octavo del mes del año estuvo explicado por aumentos de 2,2% en el sector privado registrado, 2,8% en el sector público y un fuerte salto del 6% en el sector privado no registrado.

En términos interanuales, la mejora del 49,6% se descompone en incrementos de 36,1% en los salarios del sector privado formal, 38,8% en el sector público y 129,9% entre los trabajadores informales, que lideraron las subas.

Desde diciembre de 2024, el índice de salarios acumula una variación de 27,6%, producto de aumentos de 18,8% en el sector privado registrado, 22,5% en el sector público y 67,4% en el sector no registrado.

Dentro del sector público, el informe del Indec detalla que en agosto el subsector nacional tuvo un alza mensual de 3,0%, mientras que el subsector provincial aumentó 2,9%. En la comparación interanual, las remuneraciones del ámbito nacional subieron 23,3% y las provinciales 44,3%. Respecto de diciembre, los incrementos fueron de 14,6% y 25,7%, respectivamente.

