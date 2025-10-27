Secciones
Scott Bessent elogió la victoria de Milei y pidió que “continúe avanzando hacia una mayor libertad económica”

El fundador de Key Square Capital Management y ex director de inversiones de Soros Fund Management, elogió el desempeño de LLA en las elecciones de mitad de período en una publicación en las redes sociales.

Hace 1 Hs

Scott Bessent, funcionario de la administración de Donald Trump, elogió la victoria del partido La Libertad Avanza (LLA) del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de Argentina. Bessent expresó su esperanza de que el Gobierno de Milei continúe implementando políticas de libre mercado.

El fundador de Key Square Capital Management y ex director de inversiones de Soros Fund Management, elogió el desempeño de LLA en las elecciones de mitad de período en una publicación en las redes sociales. LLA ganó en 16 provincias y obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional.

“Felicitaciones al presidente @JMilei por las exitosas elecciones de medio término de La Libertad Avanza. El presidente Milei cuenta con un renovado mandato para el cambio”, escribió Bessent en sus redes sociales.

La fortaleza económica

Bessent calificó a Argentina como un aliado clave en América Latina y sugirió que los resultados electorales demuestran la eficacia de la política de la Administración Trump. “Es un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando”, insistó.

También declaró que espera que Argentina continúe su impulso hacia una mayor libertad económica, creyendo que atraerá inversión privada y conducirá a la prosperidad.

Remarcó la expectativa de que el Gobierno argentino “continúe avanzando hacia una mayor libertad económica”, al señalar que ese rumbo “atraerá inversión del sector privado y generadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”.

Además, Bessent destacó que la relación entre Estados Unidos y Argentina fue particularmente fuerte bajo la presidencia de Trump, y anticipó un futuro económico prometedor para América Latina.

La victoria legislativa del presidente Milei se produce cuando su partido, LLA, amplió su representación en el Congreso y ganó en provincias clave, lo que consolida su posición política.

