Nicolás Pino: “La sociedad apostó a no volver a otras formas de gobernar”

El dirigente ruralista resaltó la importancia del triunfo del oficialismo y el llamado a la unidad del presidente Milei.

Hace 1 Hs

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se refirió a los resultados de las elecciones legislativas y expresó sus expectativas sobre el futuro político. Destacó la baja participación electoral y el buen funcionamiento del sistema de boleta única.

Pino resaltó la importancia del triunfo del oficialismo y el llamado a la unidad del presidente Milei. "El resultado fue muy importante para el Gobierno, para el presidente Milei y para todo su equipo. Y el mensaje posterior del presidente, convocando a todos a trabajar juntos por una Argentina grande, me pareció más que lógico e importante. En este momento, más que nunca, se necesita construir esa Argentina para todos. Como dijo el Papa Francisco: nadie se salva solo; todos nos necesitamos. Será clave ver cómo se avanza en esa dirección", afirmó.

En cuanto a los posibles acuerdos políticos, Pino consideró que "la sociedad apostó a que el camino es por acá y no a volver a otras formas de gobernar", al señalar la necesidad de sumar esfuerzos. También valoró la reacción positiva de los mercados como una señal de recuperación de la confianza.

Sobre los diálogos políticos que el Gobierno tendrá que encarar, Pino remarcó que se apostó al cambio. “Con algunas figuras será más fácil, con otras más difícil y con algunas quizá imposible, pero el intento hay que hacerlo. Esta segunda oportunidad, a dos años de haber iniciado la gestión y con dos por delante, muestra que la sociedad apostó a que el camino es por acá y no a volver a otras formas de gobernar”, dijo.

Otros líderes empresariales también se pronunciaron tras los resultados electorales. Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), destacó el "amplio respaldo de la sociedad al presidente Javier Milei" y ofreció la colaboración de la UIA para trabajar en reformas estructurales que impulsen la estabilidad económica y la producción.

