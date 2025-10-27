Nicolás Pino: “La sociedad apostó a no volver a otras formas de gobernar”

Pino resaltó la importancia del triunfo del oficialismo y el llamado a la unidad del presidente Milei. "El resultado fue muy importante para el Gobierno, para el presidente Milei y para todo su equipo. Y el mensaje posterior del presidente, convocando a todos a trabajar juntos por una Argentina grande, me pareció más que lógico e importante. En este momento, más que nunca, se necesita construir esa Argentina para todos. Como dijo el Papa Francisco: nadie se salva solo; todos nos necesitamos. Será clave ver cómo se avanza en esa dirección", afirmó.