Milei agradeció el apoyo de Estados Unidos tras el triunfo electoral: “Bajo el liderazgo de Trump se allanará el camino para un crecimiento sin precedentes”

El respaldo de Bessent

Bessent había felicitado al jefe de Estado argentino por los resultados de las elecciones. “Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio. Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”, señaló el funcionario norteamericano.