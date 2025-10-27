Secciones
Milei agradeció el apoyo de Estados Unidos tras el triunfo electoral: “Bajo el liderazgo de Trump se allanará el camino para un crecimiento sin precedentes”

El Presidente respondió al saludo del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y destacó el vínculo entre ambos países.

Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei agradeció este lunes el respaldo de Estados Unidos luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario celebró el apoyo del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y ratificó su alineamiento con el gobierno de Donald Trump.

“Gracias, secretario, por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo. Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo”, escribió Milei.

El Presidente amplió su mensaje destacando la sintonía entre su administración y la política exterior estadounidense. “La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como modelo de libre empresa”, afirmó.

En su mensaje, Milei también utilizó una de sus metáforas más características: “Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!”, escribió, haciendo alusión al lema trumpista Make America Great Again.

El respaldo de Bessent

Bessent había felicitado al jefe de Estado argentino por los resultados de las elecciones. “Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio. Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando”, señaló el funcionario norteamericano.

En el mismo sentido, el secretario del Tesoro agregó: “Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino. Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”.

