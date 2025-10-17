Secciones
Bessent confirmó que EEUU intervino en el mercado: “Tenemos la capacidad para estabilizar a la Argentina”

El funcionario norteamericano reveló que el Tesoro de EE.UU. compró pesos en el mercado de cambios.

Hace 2 Hs

En un gesto de apoyo contundente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la intervención de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino, al  reafirmar el compromiso de Washington con la estabilidad económica del país. Bessent también insinuó la posibilidad de ampliar significativamente el auxilio financiero a Argentina.

Luego de sugerir que el apoyo financiero podría duplicarse hasta alcanzar los U$S40.000 millones, y en anticipación a posibles anuncios comerciales, Bessent reveló que el Tesoro de EE.UU. compró pesos en el mercado de cambios el día anterior. 

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario de la administración de Donald Trump remarcó la capacidad de Estados Unidos para "actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina".

"Estados Unidos apoya a la Argentina," escribió Bessent. "Ayer, el Tesoro compró pesos tanto en el ‘Blue Chip Swap’ como en el mercado al contado. Nos mantenemos en estrecha comunicación con el equipo económico argentino, mientras trabajan para que la Argentina vuelva a ser grande", agregó.

Bessent fue el arquitecto del apoyo financiero coordinado con el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo. "El Tesoro está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina", aseguró. Luego, Caputo reposteó el mensaje en señal de confirmación. 

Temas El DólarBuenos AiresCasa RosadaCasa BlancaDonald TrumpLuis CaputoEstados UnidosJavier Milei
