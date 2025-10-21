Scott Bessent confirmó el swap con el BCRA: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

“El Tesoro norteamericano ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central. Argentina ahora tiene la oportunidad de abrazar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un mejor futuro económico, no un rescate”, afirmó Bessent en su cuenta de la red social X. “No queremos otro Estado fallido en América Latina. Una Argentina fuerte y estable, como buen vecino, es fundamental para la seguridad y la prosperidad de la región”, señaló.