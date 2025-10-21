Secciones
Política

Scott Bessent confirmó el swap con el BCRA: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

El secretario del Tesoro de EE.UU. respaldó al gobierno de Javier Milei al afirmar que una "Argentina fuerte" es de interés estratégico para Washington.

SCOTT BESSENT. El secretario del Tesoro de EEUU y Javier Milei. SCOTT BESSENT. El secretario del Tesoro de EEUU y Javier Milei.
Hace 2 Hs

Tras el entendimiento alcanzado con el gobierno de Javier Milei, el secretario del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), Scott Bessent, oficializó este martes el acuerdo de swap con el Banco Central (BCRA) y subrayó que se trata de un "puente hacia un futuro económico mejor" y no de un rescate

El funcionario expresó su respaldo a las reformas impulsadas por el mandatario libertario y remarcó que una Argentina fuerte y estable es de "interés estratégico" para Washington.

Bessent destacó que la administración de Donald Trump apoya plenamente el plan económico de su par argentino, al que definió como una ruptura con políticas pasadas marcadas por el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente. Según dijo, el acuerdo busca respaldar los esfuerzos de Milei por revertir décadas de declive económico atribuido al “izquierdismo radical del peronismo”.

“El Tesoro norteamericano ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central. Argentina ahora tiene la oportunidad de abrazar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un mejor futuro económico, no un rescate”, afirmó Bessent en su cuenta de la red social X. “No queremos otro Estado fallido en América Latina. Una Argentina fuerte y estable, como buen vecino, es fundamental para la seguridad y la prosperidad de la región”, señaló.

Además, el secretario del Tesoro vinculó el entendimiento con los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región y aseguró que “el Presidente Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental”. En esa línea, enfatizó que la cooperación con Argentina responde tanto al apoyo a un aliado como a una estrategia regional para garantizar estabilidad.

Bessent también aprovechó la ocasión para destacar los logros de la agenda económica de Trump en Estados Unidos y planteó que el acuerdo con Argentina se enmarca en esa visión de fortalecimiento hemisférico. Según el funcionario, la prioridad es “estabilizar y asegurar” la región para garantizar seguridad y prosperidad compartidas, consignaron distintos medios de Buenos Aires.

Temas Javier Milei Banco Central de la República ArgentinaDonald TrumpGobierno nacionalEstados UnidosArgentinaScott Bessent
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei detalló el acuerdo de swap con EE.UU. y su impacto en la estabilidad cambiaria y el pago de deuda

Milei detalló el acuerdo de swap con EE.UU. y su impacto en la estabilidad cambiaria y el pago de deuda

Saturday Night Live comparó a Milei con Austin Powers y señaló que funcionarios de Trump huirán a la Argentina

Saturday Night Live comparó a Milei con Austin Powers y señaló que funcionarios de Trump "huirán a la Argentina"

Javier Milei y un mensaje en la previa de las elecciones: Harán todo lo posible por generar pánico

Javier Milei y un mensaje en la previa de las elecciones: "Harán todo lo posible por generar pánico"

Lo más popular
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
1

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
2

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
3

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
4

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

La hegemonía del “alperovichismo”
5

La hegemonía del “alperovichismo”

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo
6

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Más Noticias
Luz verde a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero su aplicación se demora

Luz verde a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero su aplicación se demora

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

La Justicia Electoral se inclina a que el recuento se haga por distritos

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Comentarios