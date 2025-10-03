Secciones
Luis Caputo viaja a Washington para reunirse con Scott Bessent: qué busca el Gobierno argentino

Reunión clave con el secretario del Tesoro de Estados Unidos.

CAPUTO Y MILEI durante el anterior viaje a Estados Unidos. CAPUTO Y MILEI durante el anterior viaje a Estados Unidos. @LuisCaputoAR
Hace 1 Hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza este viernes una delegación oficial hacia Washington para mantener una reunión clave con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El objetivo es avanzar en alternativas de financiamiento internacional y analizar la posible activación de una línea de swap de monedas para aliviar la situación financiera de la Argentina.

Luis Caputo. Luis Caputo. ARCHIVO

Quiénes integran la comitiva

El equipo económico que viaja a Estados Unidos está integrado por:

José Luis Daza, segundo del Ministerio de Economía.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas.

Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los encuentros se desarrollarán entre el sábado y el domingo, y podrían extenderse a comienzos de la próxima semana. Por el momento, no se confirmó la fecha de regreso de la misión.

Qué se negocia con Estados Unidos

Según fuentes oficiales, la agenda en Washington girará en torno a dos ejes principales:

Opciones de financiamiento internacional para sostener la transición económica.

Líneas de cooperación financiera que fortalezcan el esquema de reservas del Banco Central.

Scott Bessent adelantó que Estados Unidos no planea realizar desembolsos directos de dinero a la Argentina, sino habilitar un swap de monedas, es decir, un mecanismo de intercambio que refuerce la liquidez sin transferencias de fondos inmediatas.

En declaraciones recientes, el funcionario estadounidense aclaró: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”.

Contexto político en Washington

El viaje del equipo económico argentino se da en medio de un clima tenso en Estados Unidos, marcado por la amenaza de shutdown del gobierno federal y el enfrentamiento entre republicanos y demócratas. Esta coyuntura podría condicionar las conversaciones, ya que algunos sectores cuestionan la asistencia a Argentina mientras se aplican recortes internos.

Impacto en los mercados

La confirmación del viaje de Caputo a Washington tuvo repercusión inmediata en los mercados financieros:

Los bonos soberanos argentinos subieron en promedio un 2 %.

El riesgo país medido por JP Morgan se ubicó en torno a los 1.264 puntos básicos.

Los dólares financieros mostraron una leve baja, impulsados por la expectativa de respaldo internacional.

Milei también viajará a Estados Unidos

El presidente Javier Milei confirmó que se reunirá el próximo 14 de octubre con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Este encuentro se plantea como la continuación política de las negociaciones que ahora abre Caputo en Washington junto a su equipo.

Qué espera el Gobierno argentino

La administración de Milei apuesta a que la misión en Washington permita consolidar un puente financiero con Estados Unidos, que ayude a estabilizar el mercado cambiario y brinde certidumbre a los inversores en las semanas previas a las elecciones.

Aunque todavía no hay definiciones concretas, la expectativa oficial es que la activación de un swap con Estados Unidos envíe una señal de confianza y contribuya a reducir la volatilidad económica local.

Luis Caputo
