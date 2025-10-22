Caso $Libra: la comisión de Diputados evalúa recurrir a la Corte Suprema y busca citar a Milei

Citación a otros involucrados en el caso

Además, la comisión solicitó el uso de la fuerza pública para obligar a comparecer a Karina Milei, a Damián Reidel, a Mauricio Novelli, a Manuel Terrones Godoy y a Sergio Morales, quienes no se presentaron a las citaciones previas. También se dispuso citar a la hermana y a la madre de Novelli, quienes retiraron dinero en bolsos de un banco el primer día hábil después de que se revelara la estafa con la criptomoneda.