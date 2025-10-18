Secciones
Política

El Indec analiza cambios en la medición de pobreza: ¿cuáles son las modificaciones que se vienen?

El objetivo es adecuarlas a la realidad actual, ya que algunas de las metodologías, como la del antiguo Índice de Precios al Consumidor (IPC), llevaban más de dos décadas en uso.

ECONOMÍA ARGENTINA. El Indec y la medición de la pobreza. ECONOMÍA ARGENTINA. El Indec y la medición de la pobreza. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se prepara para una actualización profunda en sus metodologías de medición de pobreza, empleo y salarios. Tras anunciar la implementación de un nuevo índice de inflación para 2026, el organismo dirigido por Marco Lavagna busca modernizar herramientas clave como las canastas básicas, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el índice de salarios.

El objetivo es adecuar las mediciones a la realidad actual, ya que algunas de las metodologías, como la del antiguo Índice de Precios al Consumidor (IPC), llevaban más de dos décadas en uso. El nuevo IPC, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017-2018, debutará en febrero con la medición de la inflación de enero.

¿Cómo impactarán los cambios en la medición de la pobreza?

La actualización de la medición de la pobreza se centra en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que establece el umbral de pobreza. La metodología actual, vigente desde 2016, utiliza datos de las ENGHo de 1996/97 y 2004/05. La nueva metodología se basará en la ENGHo 2017-2018.

Se prevé una revisión de la cantidad de calorías incluidas en la CBA. Si bien actualmente se busca cubrir un mínimo de 1.750 kilocalorías diarias por persona, los estándares internacionales sugieren 1.600. Una fuente oficial del Indec explicó que el cambio en la cantidad de calorías dependerá también de los patrones de consumo relevados en la ENGHo 2017-2018.

Además, se mantendrá la "metodología de Engels", que relaciona los gastos alimentarios con los gastos totales de la población. En cuanto a la CBT, se espera que los gastos no alimentarios se basen en los consumos de la ENGHo 2017-2018, lo que podría alterar su peso relativo.

Uno de los debates en curso es la posible inclusión del costo del alquiler en la CBT, un factor significativo que actualmente no se considera. Un análisis realizado en CABA en septiembre mostró que el alquiler de un departamento de dos ambientes podría casi duplicar el costo de la canasta básica total para una familia tipo.

El índice de salarios

El Indec también planea una modificación estructural en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), herramienta clave para medir empleo, ingresos y condiciones de vida. Actualmente, la EPH se realiza trimestralmente en 31 aglomerados urbanos, con una extensión al "total urbano" en el tercer trimestre. La intención es aumentar la frecuencia de esta encuesta para obtener una visión más precisa de la realidad.

Finalmente, se analizan mejoras en el índice de salarios, que mide los ingresos de empleados públicos, privados e informales. El objetivo es agilizar la recolección de datos de los salarios de los trabajadores informales, que actualmente presentan un rezago de cinco meses.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosBuenos AiresGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por día, una familia precisó $32.954 para no caer en la pobreza

Por día, una familia precisó $32.954 para no caer en la pobreza

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Así quedó el mapa de la pobreza con provincias que mejoraron y otras que siguen críticas

Así quedó el mapa de la pobreza con provincias que mejoraron y otras que siguen críticas

La industria no repunta en Argentina: el uso de capacidad instalada fue del 59,4% en agosto

La industria no repunta en Argentina: el uso de capacidad instalada fue del 59,4% en agosto

Lo más popular
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña
1

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos
2

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego
3

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante
4

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo
5

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla
6

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

Más Noticias
El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

El desembarco de Milei hoy en Tucumán marca el pulso del cierre de campaña

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

Jaldo auguró que el PJ ganará tres de las cuatro bancas en juego

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

“Esta era mi vida”: el dolor detrás del derrumbe del súper en Delfín Gallo

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Los investigados por estafa en Yerba Buena tenían múltiples emprendimientos

Contra la corrupción: tres plataformas electorales con ideas a favor de la transparencia

Contra la corrupción: tres plataformas electorales con ideas a favor de la transparencia

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

Adolescentes que se suicidan: de eso sí se habla

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

La salida de la fiscala del caso Vélez: “Es otra maniobra para evitar ir a juicio”, dijo la querellante

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Los abogados eligieron consejeros para el CAM

Comentarios