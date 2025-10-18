El Indec analiza cambios en la medición de pobreza: ¿cuáles son las modificaciones que se vienen?

El objetivo es adecuar las mediciones a la realidad actual, ya que algunas de las metodologías, como la del antiguo Índice de Precios al Consumidor (IPC), llevaban más de dos décadas en uso. El nuevo IPC, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017-2018, debutará en febrero con la medición de la inflación de enero.