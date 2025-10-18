El Indec analiza cambios en la medición de pobreza: ¿cuáles son las modificaciones que se vienen?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se prepara para una actualización profunda en sus metodologías de medición de pobreza, empleo y salarios. Tras anunciar la implementación de un nuevo índice de inflación para 2026, el organismo dirigido por Marco Lavagna busca modernizar herramientas clave como las canastas básicas, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el índice de salarios.
El objetivo es adecuar las mediciones a la realidad actual, ya que algunas de las metodologías, como la del antiguo Índice de Precios al Consumidor (IPC), llevaban más de dos décadas en uso. El nuevo IPC, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017-2018, debutará en febrero con la medición de la inflación de enero.
¿Cómo impactarán los cambios en la medición de la pobreza?
La actualización de la medición de la pobreza se centra en la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que establece el umbral de pobreza. La metodología actual, vigente desde 2016, utiliza datos de las ENGHo de 1996/97 y 2004/05. La nueva metodología se basará en la ENGHo 2017-2018.
Se prevé una revisión de la cantidad de calorías incluidas en la CBA. Si bien actualmente se busca cubrir un mínimo de 1.750 kilocalorías diarias por persona, los estándares internacionales sugieren 1.600. Una fuente oficial del Indec explicó que el cambio en la cantidad de calorías dependerá también de los patrones de consumo relevados en la ENGHo 2017-2018.
Además, se mantendrá la "metodología de Engels", que relaciona los gastos alimentarios con los gastos totales de la población. En cuanto a la CBT, se espera que los gastos no alimentarios se basen en los consumos de la ENGHo 2017-2018, lo que podría alterar su peso relativo.
Uno de los debates en curso es la posible inclusión del costo del alquiler en la CBT, un factor significativo que actualmente no se considera. Un análisis realizado en CABA en septiembre mostró que el alquiler de un departamento de dos ambientes podría casi duplicar el costo de la canasta básica total para una familia tipo.
El índice de salarios
El Indec también planea una modificación estructural en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), herramienta clave para medir empleo, ingresos y condiciones de vida. Actualmente, la EPH se realiza trimestralmente en 31 aglomerados urbanos, con una extensión al "total urbano" en el tercer trimestre. La intención es aumentar la frecuencia de esta encuesta para obtener una visión más precisa de la realidad.
Finalmente, se analizan mejoras en el índice de salarios, que mide los ingresos de empleados públicos, privados e informales. El objetivo es agilizar la recolección de datos de los salarios de los trabajadores informales, que actualmente presentan un rezago de cinco meses.