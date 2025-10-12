"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Un tenso enfrentamiento se desarrolló durante la emisión del programa de Mirtha Legrand, espacio donde la periodista Cristina Pérez y la actriz Valentina Bassi protagonizaron un intenso debate público. La discusión se enfocó en el polémico ajuste implementado por el Gobierno de Javier Milei que afectó directamente el área de discapacidad y las pensiones asociadas a esta condición. La comunicadora, identificada con la postura oficialista, intentaba justificar las decisiones políticas, mientras la artista replicaba con datos concretos y experiencias personales.
El debate escaló rápidamente debido a la implicación personal de la actriz, quien es madre de un hijo con discapacidad, brindándole un conocimiento profundo sobre el asunto. Cristina Pérez defendió la medida de ajuste, argumentando que la eliminación de pensiones irregulares o "truchas" resultaba benéfica para quienes realmente las necesitan. La periodista sostuvo que si existe un 40% de ayudas económicas falsas, esa suma corresponde legítimamente al hijo de Valentina y otros beneficiarios reales.
El enojo de Valentina Bassi con Cristina Perez
Valentina Bassi, cuya postura rechaza los recortes sociales, tomó la palabra para establecer una crucial diferenciación durante la confrontación. Ella declaró que nadie relacionado con la discapacidad desea que personas sin dicha condición reciban una pensión estatal. La artista expresó que se encuentra completamente de acuerdo con la necesidad de garantizar siempre la transparencia en los procesos de asignación.
Sin embargo, la actriz refutó la premisa fundamental del Gobierno, afirmando que la auditoría ejecutada no buscó transparencia, sino solo un fuerte ajuste presupuestario. Bassi denunció que la decisión se saldó con la supresión de aproximadamente 110 mil pensiones, una medida que calificó como realizada "al voleo". El cruce dejó en claro la notable tensión que existe entre la intención oficial de eficientizar el gasto y la realidad que viven miles de familias dependientes de esos beneficios.
Una discusión que escaló fuera de la mesa de Mirtha Legrand
La artista detalló las consecuencias devastadoras que acarrea la pérdida de la pensión asistencial para las personas más vulnerables. Mencionó el ejemplo de un padre, con trabajo informal, que perdió el apoyo de un día para el otro, sin recibir ninguna notificación. Al perder la pensión, el individuo también pierde automáticamente el beneficio de Incluir Salud, que funciona como la obra social para quienes carecen de otra cobertura médica.
Bassi subrayó que el hijo de ese hombre se quedó sin las terapias imprescindibles para su desarrollo. La actriz interrogó a la mesa sobre quién proporcionaría los anticonvulsivos cuando ese niño, que padece epilepsia, sufra una convulsión grave. Ella explicó que la discapacidad genera empobrecimiento, dado que impide o limita la capacidad de trabajo. Finalmente, Bassi concluyó que la pobreza misma resulta discapacitante, lo cual justifica la gran cantidad de ayudas necesarias en un país con un alto nivel de necesidad social.