"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Bassi subrayó que el hijo de ese hombre se quedó sin las terapias imprescindibles para su desarrollo. La actriz interrogó a la mesa sobre quién proporcionaría los anticonvulsivos cuando ese niño, que padece epilepsia, sufra una convulsión grave. Ella explicó que la discapacidad genera empobrecimiento, dado que impide o limita la capacidad de trabajo. Finalmente, Bassi concluyó que la pobreza misma resulta discapacitante, lo cual justifica la gran cantidad de ayudas necesarias en un país con un alto nivel de necesidad social.