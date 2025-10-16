Secciones
Por día, una familia precisó $32.954 para no caer en la pobreza

El valor de las canastas básicas se ubicó por debajo de la inflación de septiembre, que fue del 2,1%. Estiman que, gradualmente, la pobreza se está reduciendo, al 30,7%.

Por día, una familia precisó $32.954 para no caer en la pobreza
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs
