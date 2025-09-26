Así quedó el mapa de la pobreza con provincias que mejoraron y otras que siguen críticas

La pobreza continúa siendo uno de los principales desafíos sociales de la Argentina. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondiente al primer semestre de 2025, el 31,6% de las personas se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 6,9% no lograba cubrir la canasta básica alimentaria y quedó en la indigencia. En términos absolutos, hay 9,45 millones de personas pobres, de las cuales 2,05 millones son indigentes.