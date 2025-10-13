Secciones
Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

En una entrevista con Luis Majul, el Presidente enfatizó que su programa económico se mantendrá sin cambios.

Hace 11 Min

En vísperas de una reunión con Donald Trump en la que se esperan debates sobre la asistencia financiera de Estados Unidos, el presidente Javier Milei expresó optimismo sobre el futuro económico de Argentina. "Nos van a salir dólares por las orejas", afirmó en lo que podría conducir a un aumento sustancial de los ingresos para los argentinos.

En una entrevista con Luis Majul, Milei enfatizó que su programa económico se mantendrá sin cambios, incluso ante una posible derrota electoral. Afirmó que su administración está preparada para varios escenarios y enfatizó el apoyo de Estados Unidos para estabilizar los mercados. 

Una “avalancha de dólares”

Insistió en que habrá una “avalancha de dólares” gracias a las fortalezas naturales y productivas del país: “Nos van salir dólares por las orejas”. Esa situación provocará -proyectó- un aumento “fenomenal” de los ingresos de los argentinos.

Además, Milei destacó que Argentina tiene el respaldo internacional y las herramientas necesarias para abordar la volatilidad cambiaria o los ataques especulativos, citando líneas de crédito, swaps de divisas y posible intervención en el mercado.

Resaltó la importancia de la alianza con Estados Unidos, que considera a Argentina como un aliado clave en el continente americano. Señaló el apoyo financiero y político que Estados Unidos brindó al país.

“Nosotros estamos preparados siempre para el peor de los casos. A todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”, señaló al referirse a los actores que auguraban una rápida devaluación del peso o un colapso macroeconómico. 

“No voy a cambiar la política"

El Presidente descartó cualquier modificación de su política económica debido a presiones electorales u opositoras, destacando la importancia del equilibrio fiscal, la desregulación y el alineamiento internacional. Milei expresó su apertura a colaborar con figuras políticas de todo el espectro en reformas estructurales, al invitar a expertos a su gabinete para mejorar la eficiencia estatal y el desarrollo económico.

“No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta”, enfatizó varias veces. “¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera”, insistió, al justificar la continuidad de la apuesta por el ajuste, la desregulación y el alineamiento internacional.

“Todos los técnicos que puedan ayudarnos a mejorar la productividad de la gestión, lo voy a hacer”, explicó al abrir la puerta a incorporaciones y cambios en el gabinete siempre que, según sus palabras, respondan al objetivo de mejorar la eficiencia estatal y potenciar el desarrollo económico.

Dijo que el apoyo de Estados Unidos aseguraría que Argentina pueda cumplir con sus obligaciones financieras, incluso si el acceso al mercado es limitado. Instó a la sociedad a mantener el curso de las reformas económicas y destacó el progreso realizado hasta el momento.

