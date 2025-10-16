Secciones
El presidente del Banco Central anticipó la activación inminente del swap de U$S20.000 millones con EEUU

"Si bien los detalles aún están en proceso de documentación, la administración Trump ha manifestado claramente su intención de brindar apoyo en diversos frentes", dijo Santiago Bausili.

Tras el anuncio del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre una potencial línea de swap que podría alcanzar los U$S40.000 millones, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, declaró que se espera la activación "muy pronto" de la línea de swap por U$S20.000 millones.

"Hemos estado trabajando intensamente en las últimas dos semanas para finalizar la documentación, y prevemos que podremos implementar el marco y el acuerdo que regirá este swap en breve", afirmó. Además, el funcionario sugirió que la entrada en vigor podría ocurrir "en las próximas dos semanas, antes de las elecciones de medio término".

"Si bien los detalles aún están en proceso de documentación, la administración Trump ha manifestado claramente su intención de brindar apoyo en diversos frentes", insistió el titular del BCRA.

El swap vigente con China

Bausili también se refirió a la visita del Secretario del Tesoro estadounidense en abril, durante la cual "dejó muy en claro" el respaldo a Argentina "siempre que las políticas económicas se mantengan en el rumbo actual".

Paralelamente, enfatizó que el acuerdo con Estados Unidos "no está relacionado y no afectará" el swap vigente con China, que asciende a USD 18.000 millones.

Al ser consultado sobre el régimen de bandas cambiarias, que el Gobierno indicó que no será modificado, Bausili afirmó que no se "recalibrará el programa", ya que lo considera "consistente" y "bien calibrado."

El titular del BCRA participó, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, en un encuentro organizado por el Atlantic Council en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, donde ambos respaldaron el acuerdo financiero con Estados Unidos tras la reunión de los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

