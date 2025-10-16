Patricia Bullrich arengó al Gordo Dan: “Prepárense que después les toca gobernar a ustedes"

En una entrevista en el programa del streamer libertario "Gordo Dan" en la señal Carajo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo instó a él y a su equipo a prepararse para asumir responsabilidades de gobierno en el futuro. "Prepárense que después les toca gobernar a ustedes", declaró Bullrich, al dirigirse a uno de los referentes de "Las Fuerzas del Cielo".
Durante la entrevista, la ministra también criticó la gestión de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, atribuyendo las dificultades en la coordinación entre la Policía Federal y la Policía bonaerense a factores ideológicos. "En la Provincia de Buenos Aires, lo que mata a la seguridad es la ideología", afirmó.
El respaldo político de Trump a Milei
En relación a la visita de Javier Milei a la Casa Blanca estuvo marcada por las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre un supuesto apoyo estadounidense condicionado al resultado de las elecciones del 26 de octubre. Las repercusiones en Argentina no se hicieron esperar, en este sentido, Patricia Bullrich y el Gordo Dan intentaron aclarar los dichos.
La ministra de Seguridad, en diálogo con la prensa, buscó desvincular las palabras de Trump sobre un posible cese de ayuda del resultado de las elecciones legislativas de medio término del 26 de octubre, al argumentar un "error de interpretación".
La funcionaria sostuvo que la mención de Trump al 26 de octubre fue errónea, ya que el presidente "estaba hablando de una elección presidencial, no de la de medio término". Según Bullrich, el apoyo estadounidense se refiere a una "filosofía de gobierno" y no a un evento electoral inmediato.