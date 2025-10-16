Patricia Bullrich arengó al Gordo Dan: “Prepárense que después les toca gobernar a ustedes"

En una entrevista en el programa del streamer libertario "Gordo Dan" en la señal Carajo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo instó a él y a su equipo a prepararse para asumir responsabilidades de gobierno en el futuro. "Prepárense que después les toca gobernar a ustedes", declaró Bullrich, al dirigirse a uno de los referentes de "Las Fuerzas del Cielo".