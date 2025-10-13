"Bertie" Benegas Lynch asumirá la presidencia de la Comisión de Presupuesto en reemplazo de Espert

El recambio se produce en un momento clave para el debate del Presupuesto 2026, presentado por Javier Milei, y en el marco de un endurecimiento de la oposición en el Congreso. Durante la semana anterior, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica definieron un cronograma de trabajo propio, destinado a ordenar el tratamiento legislativo y evitar que el Gobierno avance sin la aprobación de la “ley de leyes”.