"Bertie" Benegas Lynch asumirá la presidencia de la Comisión de Presupuesto en reemplazo de Espert

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados oficializará este martes la designación de Alberto “Bertie” Benegas Lynch como su nuevo presidente, en reemplazo de José Luis Espert, quien solicitó licencia tras revelarse que recibió U$S200.000 de Federico “Fred” Machado, empresario procesado por narcotráfico, durante la campaña de 2019.
El recambio se produce en un momento clave para el debate del Presupuesto 2026, presentado por Javier Milei, y en el marco de un endurecimiento de la oposición en el Congreso. Durante la semana anterior, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica definieron un cronograma de trabajo propio, destinado a ordenar el tratamiento legislativo y evitar que el Gobierno avance sin la aprobación de la “ley de leyes”.
Con la presidencia de Benegas Lynch, la comisión asumirá la responsabilidad de conducir el análisis y dictamen del proyecto, siguiendo un esquema de reuniones informativas que se desarrollarán entre el 14 y el 29 de octubre, con dictamen previsto para el 4 de noviembre y la proyección de someter la ley a votación a mediados de noviembre.
Las reuniones contarán con exposiciones de secretarios de Hacienda y Finanzas del Gobierno, quienes continuarán las presentaciones iniciadas la semana pasada, permitiendo consultas de los legisladores y la incorporación de observaciones de los distintos bloques.
La Comisión de Presupuesto estará integrada, además de Benegas Lynch y los libertarios (6 miembros), por representantes de UxP (20), PRO (7), UCR (3), Liga del Interior (1), Innovación Federal (2), Encuentro Federal (2), MID (2), Democracia para Siempre (3), Coalición Cívica (1), Producción y Trabajo (1) y Frente de Izquierda (1). Esta heterogeneidad obliga al oficialismo a negociar acuerdos puntuales para garantizar la aprobación del presupuesto, intensificando tratativas con bloques dialoguistas y gobernadores, especialmente tras las elecciones provinciales del 26 de octubre.
El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo prevé:
- Crecimiento económico del 5% del PBI.
- Inflación estimada en 10,1%.
- Cotización del dólar proyectada en 1.423 pesos para diciembre de 2026.
- Exportaciones con aumento del 10,6% y importaciones del 11%.
- Incrementos en partidas clave: jubilados 5%, salud 17%, pensiones 5% y refuerzo de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales.
Con esta designación, Benegas Lynch enfrentará un desafío complejo: conducir el debate en un contexto de plazos acotados, presiones opositoras y negociaciones múltiples, asegurando que el proyecto presupuestario avance sin contratiempos hasta su votación final.