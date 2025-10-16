Fred Machado, acusado de lavado y narcotráfico, será extraditado a EEUU el 5 de noviembre

Se le computarán los cinco años que lleva preso en Argentina desde su detención en abril de 2021. La extradición se concreta tras la aprobación de la Corte Suprema y la posterior decisión del Poder Ejecutivo. En Estados Unidos, Machado enfrenta cargos relacionados con una estafa en la venta de aviones, lavado de dinero y tráfico de drogas. El año pasado, una socia suya fue condenada a 16 años de prisión en relación con esta causa.