Fred Machado, acusado de lavado y narcotráfico, será extraditado a EEUU el 5 de noviembre

El empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos de estafa, lavado de dinero y narcotráfico, será extraditado a ese país el próximo 5 de noviembre. La fecha fue confirmada a la justicia federal de Neuquén por Interpol. Machado permanecerá detenido hasta su traslado en un vuelo de línea desde el aeropuerto de Ezeiza, bajo fuertes medidas de seguridad.
Se le computarán los cinco años que lleva preso en Argentina desde su detención en abril de 2021. La extradición se concreta tras la aprobación de la Corte Suprema y la posterior decisión del Poder Ejecutivo. En Estados Unidos, Machado enfrenta cargos relacionados con una estafa en la venta de aviones, lavado de dinero y tráfico de drogas. El año pasado, una socia suya fue condenada a 16 años de prisión en relación con esta causa.
En Argentina, Machado también está siendo investigado. Una investigación abierta en los tribunales de San Isidro busca determinar si hubo lavado de activos en una transferencia de U$S200.000 que realizó al diputado José Luis Espert, quien fue imputado en el caso. La casa de Machado fue allanada en el marco de esta investigación.
Machado estuvo bajo arresto domiciliario en la casa de su madre en Viedma, donde fue originalmente detenido a petición de la justicia estadounidense. Tras la confirmación de la extradición, fue trasladado a dependencias de la Policía Federal. En una audiencia judicial, Machado negó las acusaciones de narcotráfico. "No soy narco, no tengo nada que ver con drogas. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado", afirmó.