Forcejeos y tensión en la Agencia de Discapacidad por una protesta contra los recortes

Ante la falta de respuesta, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza al edificio, lo que generó un clima de tensión. Dentro del edificio, se produjo un enfrentamiento con el personal de seguridad y se plantearon diferentes estrategias a seguir. Algunos manifestantes propusieron un cese de actividades por tiempo indeterminado, mientras que otros abogaron por un plan de lucha escalonado o recurrir a la Justicia.