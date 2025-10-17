Secciones
Forcejeos y tensión en la Agencia de Discapacidad por una protesta contra los recortes

Aproximadamente 200 manifestantes se congregaron frente a la sede de la Andis en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.

Hace 10 Min

Una protesta en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en Buenos Aires escaló cuando un grupo de manifestantes ingresó al edificio en reclamo por lo que consideran recortes en las prestaciones y la falta de implementación de una ley de emergencia previamente ratificada por el Congreso. 

Aproximadamente 200 manifestantes, que incluyeron a representantes de centros de atención, profesionales de la salud y familiares de personas con discapacidad, se congregaron frente a la sede de la Andis en la calle Dragones. Los manifestantes denunciaron una situación “desesperante” y buscaron entregar un petitorio a las autoridades.

Ante la falta de respuesta, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza al edificio, lo que generó un clima de tensión. Dentro del edificio, se produjo un enfrentamiento con el personal de seguridad y se plantearon diferentes estrategias a seguir. Algunos manifestantes propusieron un cese de actividades por tiempo indeterminado, mientras que otros abogaron por un plan de lucha escalonado o recurrir a la Justicia.

Los participantes y los reclamos

La protesta contó con la participación de miembros de la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis), la Asociación Civil del Desarrollo Para la Educación Integral (Addei), y otras organizaciones del sector. Los manifestantes expresaron frustración y hartazgo ante la falta de respuestas a sus demandas.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que los manifestantes ingresaron al edificio “por la fuerza” tras la negativa de las autoridades a recibir el petitorio. Posteriormente, se desalojó y se dio intervención a las fuerzas federales.

Los manifestantes reclamaron la reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad y la actualización del nomenclador de prestaciones básicas, que denunciaron está congelado desde hace casi un año. También expresaron su descontento con la falta de acción por parte de la Justicia para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Cabe recordar que el presidente Javier Milei promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad después de que el Congreso la ratificara, pero su implementación se encuentra detenida. Tras la irrupción en el edificio, se restringieron algunos accesos y la entrada principal quedó custodiada por la Policía.

