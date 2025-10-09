Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei fueron objeto de abucheos e insultos por parte de un grupo de personas en el microcentro porteño de la Ciudad de Buenos Aires. El incidente, marcado por gritos de "chorros", "hijos de p..." y acusaciones de "coimera", obligó a la rápida retirada del mandatario y su acompañante del lugar, ubicado en la intersección de la Avenida de Mayo y Perú.