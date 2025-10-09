Secciones
Política

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El episodio se produjo en medio de una creciente polémica para el Gobierno, tras el escándalo del caso José Luis Espert.

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei fueron objeto de abucheos e insultos por parte de un grupo de personas en el microcentro porteño de la Ciudad de Buenos Aires. El incidente, marcado por gritos de "chorros", "hijos de p..." y acusaciones de "coimera", obligó a la rápida retirada del mandatario y su acompañante del lugar, ubicado en la intersección de la Avenida de Mayo y Perú.

El episodio se produjo en medio de una creciente polémica para el Gobierno, tras la reciente revelación de vínculos entre José Luis Espert y un empresario acusado de narcotráfico, Federico "Fred" Machado. Las acusaciones involucraron la financiación de la campaña de Espert en 2019 con fondos no declarados.

Además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue aludida con el término "coimera", en referencia a las acusaciones de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Este rechazo popular se sumó a un clima de tensión política, marcado por el avance de la oposición en el Congreso y protestas durante recientes visitas de Milei a otras provincias.

Incidentes en Santa Fe

El fin de semana anterior, el presidente enfrentó manifestaciones en Santa Fe y Entre Ríos. En Santa Fe, una protesta obligó a cancelar una caminata prevista, con manifestantes enfrentándose a la policía. Se corearon insultos similares a los escuchados en Buenos Aires, así como consignas contra el mandatario.

La policía detuvo a varias personas durante los incidentes en Santa Fe. Tras la interrupción, Milei se dirigió a Entre Ríos para reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio.

Temas Buenos AiresCasa RosadaRogelio FrigerioJosé Luis EspertJavier MileiKarina MileiElecciones 2025Gobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
3

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
4

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
El largo partido del fútbol femenino

El largo partido del fútbol femenino

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago

Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Comentarios