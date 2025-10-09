Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei fueron objeto de abucheos e insultos por parte de un grupo de personas en el microcentro porteño de la Ciudad de Buenos Aires. El incidente, marcado por gritos de "chorros", "hijos de p..." y acusaciones de "coimera", obligó a la rápida retirada del mandatario y su acompañante del lugar, ubicado en la intersección de la Avenida de Mayo y Perú.
El episodio se produjo en medio de una creciente polémica para el Gobierno, tras la reciente revelación de vínculos entre José Luis Espert y un empresario acusado de narcotráfico, Federico "Fred" Machado. Las acusaciones involucraron la financiación de la campaña de Espert en 2019 con fondos no declarados.
Además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue aludida con el término "coimera", en referencia a las acusaciones de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Este rechazo popular se sumó a un clima de tensión política, marcado por el avance de la oposición en el Congreso y protestas durante recientes visitas de Milei a otras provincias.
Incidentes en Santa Fe
El fin de semana anterior, el presidente enfrentó manifestaciones en Santa Fe y Entre Ríos. En Santa Fe, una protesta obligó a cancelar una caminata prevista, con manifestantes enfrentándose a la policía. Se corearon insultos similares a los escuchados en Buenos Aires, así como consignas contra el mandatario.
La policía detuvo a varias personas durante los incidentes en Santa Fe. Tras la interrupción, Milei se dirigió a Entre Ríos para reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio.