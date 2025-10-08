El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

La aventura de Avianca en Tucumán parecía plasmarse después de que el 20 de septiembre de 2017 se hiciera un vuelo de prueba para unir la provincia con Misiones, que trasladó a Manzur y a parte de su gabinete. Pero las sospechas sobre la compañía no se detuvieron y un conflicto en el retraso de los pagos a Mac Air hizo que el proyecto quedara en un entramando judicial que le impidió radicarse en estas tierras.