El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

El empresario Federico “Fred” Machado, investigado por lavado de dinero y vinculado a operaciones financieras y políticas, reveló que conoció al senador nacional Juan Manzur tras un intento de instalar una aerolínea en la Provincia.
En entrevista con el diario Clarín, el acusado por narcotráfico se refirió a sus vínculos con dirigentes políticos. “A Manzur y al de Salta (afirman que se refería a Juan Manuel Urtubey) lo conozco porque estaba yendo con un amigo que buscaba poner una aerolínea con base en Tucumán. Es la famosa aerolínea que le compran al Grupo Mac Air”, contó Machado, cuyo vínculo con José Luis Espert se reveló en las últimas semanas y obligó al diputado y ahora ex candidato por la Libertad Avanza.
Sin embargo, aclaró que no hizo negocios con el ex gobernador peronista y que “comimos unas empanadas, me trató muy bien y listo”.
¿Qué pasó con el anuncio del hub de Avianca en Tucumán?
Las negociaciones entre el Gobierno de Manzur y Avian S.A., la empresa que compró Mac Air y que controlaría Avianca en el país, comenzaron a finales de 2016, con los primeros contactos iniciados en la revolución de los vuelos anunciadas por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.
Fue así como Germán Efromovich comenzó a visitar la provincia, con la promesa de que Avianca instalaría un Hub en el aeropuerto Benjamín Matienzo, para conectarlo con decenas de destinos en América y Europa. Pero la entrega de 36 rutas aéreas a la compañía provocó denuncias por supuestos conflictos de intereses comerciales relacionados con Mac Air, la empresa que controló Franco Macri (padre de Mauricio), hasta 2016.
La aventura de Avianca en Tucumán parecía plasmarse después de que el 20 de septiembre de 2017 se hiciera un vuelo de prueba para unir la provincia con Misiones, que trasladó a Manzur y a parte de su gabinete. Pero las sospechas sobre la compañía no se detuvieron y un conflicto en el retraso de los pagos a Mac Air hizo que el proyecto quedara en un entramando judicial que le impidió radicarse en estas tierras.