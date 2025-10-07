"Fred" Machado dijo que José Luis Espert recibió U$S200.000 durante la campaña de 2019

Federico Andrés “Fred” Machado, el empresario acusado y detenido por formar parte de una estructura criminal dedicada al blanqueo de dinero y narcotráfico, habló después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en las elecciones del 26 de octubre y dijo que el economista que recibió al menos U$S200.000 durante la campaña de 2019.
Según una entrevista publicada por el diario La Nación, tras la difusión de NA, Machado sostuvo que su historia “fue tergiversada hasta el absurdo”. Según cuenta, su caída pública comenzó cuando se sintió traicionado por Espert: "Hicieron un personaje que no existe. Yo nunca fumé, nunca tomé, no ando en esos negocios. Todo esto se descontroló porque Espert me negó, y eso fue un error".
El empresario expresó que su relación con el diputado libertario comenzó mucho antes del escándalo. “Lo ayudé cuando recién empezaba. Le presté un avión y unos mangos para moverse. Lo hice por lástima, no era el Espert del ‘cárcel o bala’. Era otro tipo, más humano”, contó y admitió haber firmado un contrato con él en 2019: “Sí, fue por más de U$S200.000, a través de Aircraft Guaranty, una empresa de Estados Unidos. Se hizo todo en regla. Yo lo contraté para que me asesorara, pero después vino la pandemia y todo se frenó. No hubo millones ni aportes ilegales. Hablan pavadas".
"El error de Espert fue negarme. Si hubiera dicho la verdad, que me conoció, que lo ayudé y que después me metí en problemas, no pasaba nada. Pero prefirió mentir. Hay fotos, vuelos, testigos", aseguró.
Además, dio algunos detalles de sus días al lado del ex candidato de La Libertad Avanza (LLA): "Acompañé a Espert en varios traslados durante 2019, incluso en la camioneta Jeep blindada que usaba para la campaña. Esa camioneta era de mi primo, Claudio Ciccarelli. Lo del supuesto atentado es falso: pasaron por la Villa 31 y le tiraron dos piedras. No hubo tiros ni nada raro".
La acusación de Estados Unidos
Machado insistió en que todo su dinero provenía de su actividad aeronáutica. “Yo movía mi plata por Aircraft Guaranty, como cualquiera que compra un avión en Estados Unidos siendo extranjero. Era un sistema legal. Pero cuando explotó la causa contra Debra Mercer-Erwin, me arrastraron con ella”, explicó.
Los norteamericanos detectan una pelota de golf a 200 millas, ¿cómo no iban a ver los vuelos que caían en Guatemala todas las semanas? Yo nunca conocí un narco allá. A mí me usaron porque era extranjero y tenía plata", sostuvo y añadió: "Creé una empresa llamada Argentina Los Alpes, daba trabajo a más de 15 mil personas. Me inventaron un prontuario. Hasta me acusaron por una avioneta que solo usábamos para trasladar empleados. Se rompió al aterrizar, la arreglamos y siguió. Jamás encontraron droga ni nada ilegal".
Machado afirmó que lo que vivió fue una tortura: "Me tuvieron cinco meses dando vueltas. Querían que delatara a mis inversores, y no lo hice. Me presionaron, me amenazaron. No soy ningún santo, pero tampoco un delincuente". "Los gringos te pueden meter 30 años preso y después decir ‘nos equivocamos’. Te dan una palmadita y listo. Me destruyeron la vida", agregó.
"Me convirtieron en radiactivo. Me usaron, me negaron y me dejaron solo. Pero no soy narco. Soy un tipo que se equivocó", sentenció.