El Gobierno aprobó la extradición de "Fred" Machado a Estados Unidos tras el fallo de la Corte

El empresario está preso acusado de narcotráfico y admitió haber financiado la campaña de Espert en 2019.

El Gobierno de Javier Milei confirmó que solicitará la extradición de “Fred” Machado a Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema habilitara el procedimiento en el marco de la causa que lo señala como principal implicado en una red de lavado de activos y narcotráfico.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente informó que “el Gobierno nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investigan delitos federales”.

El escrito agrega que “el Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.

Por último, el comunicado subraya que “la República Argentina ratifica su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”.

La decisión de la Corte Suprema

El máximo tribunal autorizó la extradición de Machado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico. Desestimó las objeciones presentadas por la defensa del empresario, quien previamente admitió haber financiado a José Luis Espert en 2019. La decisión final sobre la extradición ahora recaerá en el Poder Ejecutivo.

Las autoridades estadounidenses solicitaron a Argentina la extradición de Machado para que sea juzgado en territorio estadounidense por cargos que incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

El fallo de la Corte Suprema, emitido por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, determinó que la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos cumple con los requisitos de cooperación judicial internacional.

Cabe recordar que hoy, Machado, el empresario acusado y detenido por formar parte de una estructura criminal dedicada al blanqueo de dinero y narcotráfico, habló después de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en las elecciones del 26 de octubre y dijo que el economista que recibió al menos U$S200.000 durante la campaña de 2019.

Según una entrevista publicada por el diario La Nación, Machado sostuvo que su historia “fue tergiversada hasta el absurdo”. Según contó, su caída pública comenzó cuando se sintió traicionado por Espert: "Hicieron un personaje que no existe. Yo nunca fumé, nunca tomé, no ando en esos negocios. Todo esto se descontroló porque Espert me negó, y eso fue un error".

El empresario expresó que su relación con el diputado libertario comenzó mucho antes del escándalo. “Lo ayudé cuando recién empezaba. Le presté un avión y unos mangos para moverse. Lo hice por lástima, no era el Espert del ‘cárcel o bala’. Era otro tipo, más humano”, dijo y admitió haber firmado un contrato con él en 2019: “Sí, fue por más de U$S200.000, a través de Aircraft Guaranty, una empresa de Estados Unidos. Se hizo todo en regla. Yo lo contraté para que me asesorara, pero después vino la pandemia y todo se frenó. No hubo millones ni aportes ilegales. Hablan pavadas".

